Netanyahu cancel·la temporalment noves obres en assentaments

L’Ajuntament de Jerusalem va cancel·lar la votació per atorgar llicències a 492 habitatges nous previstos a Ramat Shlomo, un assentament al nord de la ciutat santa. La modificació de l’ordre del dia de l’agenda municipal responia a una ordre directa del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, segons va informar un portaveu oficial. Es tractava d’un intent de destensionar les relacions amb l’administració Obama mentre s’estava a l’espera del discurs del secretari d’Estat nord-americà, John Kerry, unes hores després. No obstant això, Ir Amim, una ONG en contra dels assentaments, va assegurar que, finalment i d’amagat, el consistori va donar llum verda a aixecar un edifici de quatre plantes a Silwan, a la part vella de Jerusalem i un dels barris que més colons està rebent en els últims anys. Un portaveu oficial del govern de Tel Aviv no va voler valorar la informació de l’entitat i es va limitar a confirmar que els plans per al mig miler d’habitatges només s’han ajornat.

El 1980 Israel es va annexionar la zona oriental de la ciutat, on viuen 300.000 palestins. La municipalitat gestiona la localitat com una sola entitat, encara que la comunitat internacional no reconeix ni l’annexió de la part est ni les colònies construïdes il·legalment, ja que es consideren un obstacle insalvable per aconseguir la pau amb Palestina.