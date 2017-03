Netanyahu dóna llum verda a la construcció d'una nova colònia a Cisjordània

L'anunci arribava al vespre de dijous 30 de març. Per primera vegada en més de dues dècades, el govern israelià ha decidit autoritzar una nova colònia a Cisjordània. El primer ministre Benyamin Netanyahu va reunir ahir el gabinet de seguretat de l'estat, que va adoptar per unanimitat la polèmica mesura del cap de govern. "Vaig fer la promesa que establiríem un nou assentament. La cumplirem", declarava Netanyahu davant la premsa a Jerusalem.

La promesa, feta a 40 famílies de colons radicals desallotjades d'Amona - una colònia no autoritzada- a principis de febrer d'aquest any, es farà realitat el "més aviat possible" al nord de la vall de Shilo, segons un comunicat.

L'autorització posa en perill les converses diplomàtiques rellançades des de la Casa Blanca per intentar un nou acostament entre els actors del conflicte àrabo-israelià. En la reunió Trump-Netanyahu del passat 15 de febrer a Washington, el president Donald Trump demanava a Netanyahu "contenció" en referència a les colònies.

Malgrat que cap nova colònia no havia estat autoritzada en 20 anys, les ja existents no han parat d'ampliar-se en els darrers anys, sobretot des que Netanyahu va reprendre les regnes del govern, al 2009. A més, colònies "no autoritzades" han estat regularitzades amb el temps.