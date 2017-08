Netanyahu veu l'Iran com una amenaça per a Israel i tot el món

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha advertit aquest dimecres que "l'enfortiment de l'Iran a Síria suposa una amenaça per a Israel, la regió de l'Orient Mitjà i tot el món". Ho ha comunicat abans de començar una reunió amb el president de Rússia, Vladímir Putin, en el balneari rus de Sochi, a la vora del mar Negre.

Netanyahu ha destacat que l'Orient Mitjà té unes dinàmiques molt ràpides i que "l'Iran realitza grans esforços per reforçar la seva presència a Síria". A més, ha recordat que aquesta potència regional ja es troba en "un estat avançat de control i influència sobre l'Iraq, el Iemen, i també el Líban, que controla a la pràctica".

Mentre que el seu homòleg rus ha destacat "l'eficaç mecanisme d'interacció entre Rússia i Israel per abordar les relacions bilaterals i la situació a la regió", el primer ministre israelià ha insistit que "amb esforços conjunts estem derrotant l'Estat Islàmic, però que allà on apareix el grup jihadista, entra l'Iran". I ha posat èmfasi en el fet que "Israel no pot oblidar ni per un minut que l'Iran continua amenaçant cada dia de destruir l'Estat israelià".