"Ni als Estats Units ni a Rússia els interessa un enfrontament per Síria"

Eckart Woertz és investigador sénior del CIDOB, especialitzat en qüestions polítiques i econòmiques a l’Orient Mitjà.

L'atac de Trump contra Al-Assad és puntual o tindrà recorregut?

Els Estats Units han atacat el règim sirià perquè consideren que s’ha creuat una línia vermella, i en l’únic cas en què crec que tornarien a actuar és si es produeix un incident similar. El que m'ha sorprès és que Al-Assad hagi fet servir armament químic perquè no li serveix de res fer-ho, no canvia la situació. Podria ser que ho hagués fet per veure quina era la reacció nord-americana. Per veure fins on poden arribar amb Trump.

No hi haurà un desplegament militar contra el règim, doncs?

Crec que és només un avís. El problema és que ara Donald Trump ha creat un precedent i es veurà forçat a reaccionar de la mateixa manera en el futur.

I com afecta això les relacions amb Rússia?

Com deia i pel que s'ha vist fins ara, jo crec que als Estats Units no els interessa actuar més enllà de l’atac d’ahir i la reacció russa no ha estat gaire contundent. Jo el que crec és que a cap de les dues parts els interessa un enfrontament ni una escalada de les tensions. L'escenari de futur més probable és que els EUA segueixin intervenint a Síria com fins ara, només en operacions contra l'Estat Islàmic.

Trump va avisar el Kremlin abans de llançar els míssils.

Si, un avís per l’extracció [Rússia té una zona reservada a la base militar siriana que van atacar els EUA]. No crec que la trucada s’hagi d’interpretar més enllà d’això.

Europa, l’OTAN, han aplaudit la intervenció nord-americana. Perquè no han pres la iniciativa?

L’OTAN no volia prendre el lideratge d’una operació contra Al-Assad. Aplaudir és barat, no costa res, però Alemanya, França i el Regne Unit no tenen intencions militars a Síria.

Trump en surt reforçat?

Té molts problemes a nivell intern i això li ha servit com a estratègia de distracció. De cara a l’exterior és un rentat de cara.