Nit d'aldarulls a Rotterdam després del veto al ministre turc

La ciutat portuària de Rotterdam, al sud d'Holanda, ha despertat aquest diumenge amb relativa tranquil·litat i visibles danys materials als carrers, després dels aldarulls que s'han produït de matinada entre la policia i els manifestants turcs prop del consolat de Turquia.

La policia, que ha utilitzat canons d'aigua per dispersar els manifestants, ha assegurat en una nota que ha detingut una dotzena de persones per "violència pública" i per "desobeir les autoritats" durant la protesta.

Els Països Baixos prohibeixen l'aterratge d'un ministre d'Erdogan

A la Plaça 1940, a tan sols uns metres del consolat turc, s'aprecia un important desordre, com diverses parts de la vorera destruïdes, vidres trencats i papereres tirades a terra. Els manifestants van llançar pedres contra diverses finestres, provocant danys en un edifici de l'Exèrcit de Salvació, i en algunes botigues i cases.

L'alcalde de Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, ha assegurat que se sent "vergonyosament enganyat" pel cònsol turc, que li havia dit que " no preveia" cap acte a la ciutat, però després va cridar als mitjans holandesos perquè acudissin al consolat a cobrir la protesta.

Aboutaleb ha declaratr una mena d'estat d'emergència al centre de la ciutat, quan ha conegut que la ministra turca Fatma Betul Sayan Kaya, estava intentant accedir per terra a Holanda per celebrar un míting a Rotterdam.

Aquest estat es coneix com un 'noodbeve' i es declara en base a l'article 175 de la Llei de Municipis, per circumstàncies especials i en cas de "insurgència, desordres greus, desastres o temors que això passi".

Per la seva banda, la ministra Sayan Kaya va ser expulsada a les dues de la matinada, al costat de tota la seva delegació, i un equip de policies i helicòpters els van acompanyar fins a la frontera amb Alemanya, on estaven abans d'entrar en territori holandès.

El govern holandès va denegar ahir l 'aterratge a l'avió del ministre turc d'Exteriors, Mevlut Çavusoglu, per impedir que participés en el mateix míting a Rotterdam, la qual cosa va iniciar una greu crisi diplomàtica entre ambdós països.

El president islamista Recep Tayyip Erdogan va acusar llavors el govern holandès d'actuar amb " romanents nazis i feixistes" i va amenaçar amb sancions com a resposta.

Amb aquests actes de campanya, els polítics d'Ankara busquen persuadir els turcs a l'exterior per votar al referèndum constitucional convocat per Erdogan per al proper 16 d'abril.

Çavusoglu és avui a França, on també pretén donar un discurs polític, que segueix als polèmics intents en altres països europeus, com Alemanya o Àustria.