"No hi haurà deportacions en massa als Estats Units"

Els secretaris d'Estat i Seguretat Nacional nord-americans, Rex Tillerson i John Kelly, s'han reunit aquest dijous a Mèxic amb els seus homòlegs mexicans per rebaixar la tensió entre els dos països provocada per les mesures antiimmigració del nou govern dels EUA i el mur a la frontera que ha ordenat construir Donald Trump.

Després de la reunió han fet una roda de premsa conjunta on han destacat el bon to de la trobada tot i que han explicat que les diferències es mantenen.

El secretari d'Exteriors mexicà, Luis Videgaray, ha reconegut que "la visita es produeix en un moment complicat en les relacions" perquè Mèxic percep que els EUA estan impulsant " polítiques perjudicials per als mexicans". "Les diferències que tenim són públiques i notòries i la millor manera de resoldre-les és el diàleg", ha afegit.

En relació amb aquesta problemàtica, el secretari de Seguretat Nacional nord-americà, John Kelly, ha dit que el govern dels EUA no farà deportacions en massa i que no hi haurà operacions militars contra els migrants que són al seu país, però que les expulsions seran més ràpides que durant els últims 10 anys.

El mur a la frontera

Tot i que sense mencionar-lo de manera directa, Videgaray també ha fet menció del mur quan s'ha referit a la "impossibilitat jurídica que un govern prengui decisions que afecten un altre govern, de manera unilateral".

Per la seva banda, Rex Tillerson, que ha fet un discurs més breu, ha destacat que les converses "han sigut molt productives" i ha avançat que les parts es tornaran a reunir, "potser a Washington".

Tillerson i Kelly es reuniran aquesta nit amb el president mexicà, Enrique Peña Nieto.