“Noriega s’emporta molts secrets a la tomba”

Una imatge per al record. El general Manuel Antonio Noriega, el 30 d’abril del 1988, plantat sobre un pedestal en un acte polític amb escassos assistents, al centre de convencions d’Atlapa, a Panamà, brandant un matxet amb la mà dreta. I cridant: “Aquest matxet representa la dignitat del poble panameny. [...] Ni un pas enrere”. S’expressava contra qui fins llavors era el seu aliat, els Estats Units, i contra l’oposició que el volia fer fora i que l’acusava de corrupció, tràfic de drogues i contraban d’armes. Noriega s’atrinxera al poder, i es nega a desmantellar el règim. Un any més tard, els Estats Units envaeixen el país -en la seva operació militar més important des de la Guerra del Vietnam- per derrocar-lo i ell s’acaba entregant. A partir de llavors i fins al final de la seva vida, viu entre reixes.

L’exdictador va morir aquest dimarts a la matinada, com a conseqüència d’un tumor cerebral, amb 83 anys. Al seu país, l’actual president, Juan Carlos Varela, donava la notícia amb aquestes paraules: “La mort de Manuel A. Noriega tanca un capítol de la nostra història. Les seves filles i els seus familiars mereixen un enterrament en pau”. El diari local La Prensa recollia la reacció de Carlos Abadía, que va formar part del moviment social contra la dictadura militar: “S’emporta molts secrets a la tomba”. També recollia el testimoni d’Alida Spadafora, germana d’Hugo Spadafora, l’opositor que Noriega va ordenar decapitar el 1985 i per la mort del qual va ser condemnat a presó: “Ara haurà de fer front a la justícia divina, s’emporta secrets a la tomba però molts coneixen la veritat de les seves atrocitats”.

El general va governar Panamà amb mà de ferro entre 1983 i 1989. El cap de la CIA es referia a ell com “el nostre home a Panamà”: era un dels seus agents i és gràcies a l’empara de l’agència d’intel·ligència nord-americana que va arribar al poder. El periodista Frederick Kempe explica al seu llibre Divorcing the dictator: America’s bungled affair with Noriega que l’exmilitar panameny “oferia als serveis d’intel·ligència dels Estats Units una ajuda mínima per obtenir la màxima protecció”. Kempe descriu la relació entre les dues parts com un matrimoni de conveniència. Panamà era un punt estratègic clau per als EUA a l’Amèrica Llatina -en aquella època la revolució cubana es consolidava i tot de guerrilles proliferaven a la regió-. Noriega era el seu home, malgrat que des del govern aixafés el país, ensorrés l’economia panamenya i fes esclatar una crisi política i social de dimensions enormes.

Aliança amb els narcos

L’idil·li va acabar quan els EUA van descobrir que el dictador col·laborava amb els càrtels de Medellín i Cali. El van condemnar per narcotràfic. Internament, les coses no li anaven millor. L’oposició l’acusava de corrupció i frau i de l’assassinat d’Hugo Spadafora, que havia destapat els seus vincles amb els traficants de drogues. Els EUA li van oferir perdonar-li els càrrecs i l’exili si renunciava al poder. Era el 1988 i Noriega s’hi va negar brandant un matxet. El 20 de desembre del 1989 George Bush va ordenar l’operació militar a Panamà. El símbol de la invasió: la imatge del fotoperiodista extremeny Juantxu Rodríguez estès a terra amb la seva càmera. Havia mort per un tiroteig a prop del seu hotel. Com ell, milers de panamenys van morir durant l’ocupació. El 3 de gener del 1990 Noriega es va entregar. Des de llavors ha viscut empresonat. Primer als EUA i després a França. El desembre del 2011 va tornar a Panamà, on també l’esperava la presó. Només el tumor cerebral que patia va aconseguir fer-lo sortir d’entre reixes. El periodista del New Yorker Jon Lee Anderson evocava ahir una entrevista amb Noriega fa un any: “Em va dir que no es penedia gairebé de res, però sí d’haver desafiat els gringos com ho va fer. Va pagar un preu molt alt”.