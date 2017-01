Nou atemptat a Turquia cinc dies després de l’atac de Cap d’Any

Turquia encara no s’ha recuperat de l’atemptat de la nit de Cap d’Any, en què un militant de l’Estat Islàmic va matar a trets 39 persones en una discoteca d’Istanbul, i ja torna a ser sacsejada pel terrorisme. Un atemptat amb cotxe bomba seguit d’un tiroteig davant del Palau de Justícia de la ciutat d’Esmirna, a l’oest de Turquia, va deixar ahir quatre morts -un policia, un civil i dos dels atacants- i una desena de ferits.

Segons el relat oficial dels fets, a les quatre de la tarda, hora local, dos policies que feien guàrdia davant l’edifici van avisar que hi havia un cotxe sospitós a l’entrada de l’aparcament, però just abans que es produís l’escorcoll protocol·lari els ocupants del vehicle van sortir corrent i el van fer explotar. Després d’això, es va produir un tiroteig en què van morir un policia, un funcionari i dos dels atacants. La policia sospita que una tercera persona podria haver fugit del lloc dels fets.

Més tard, les forces de seguretat van fer detonar, de manera controlada, un explosiu col·locat en un segon cotxe, que també transportava diversos fusells automàtics i granades.

Les autoritats acusen el PKK

Tot i que l’atemptat no ha sigut reivindicat per cap organització, el governador d’Esmirna, Erol Ayyildiz, va assenyalar ahir el Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK), grup que lluita per un estat kurd independent de Turquia. Més tard, però, va ser desmentit per Veysi Kaynak, vice primer ministre del país. Kaynak va assegurar: “Les primeres investigacions apunten al PKK, a l’Estat Islàmic, a qui sigui. Aquests dos grups estan col·laborant en accions conjuntes”.

Els dos últims atacs contra policies i soldats a Istanbul i Kayseri -ciutats fora de l’àmbit d’actuació del PKK, que actua al sud-est del país- van ser reivindicats per una escissió radical del grup, els Falcons de la Llibertat del Kurdistan (TAK). El govern turc considera que el TAK és una “marca subsidiària” del PKK i no una organització a part, tot i que els seus mètodes i objectius són molt diferents.

Mentrestant, la cerca i captura del jihadista autor de la massacre de Cap d’Any, que va aconseguir fugir en un taxi després de l’atac, continua. Veysi Kaynak va confirmar ahir que el terrorista és “probablement uigur”, en referència a una minoria ètnica musulmana que parla un idioma similar al turc i que viu a la regió de Xinjiang, a l’oest de la Xina.

40 uigurs detinguts

Per aquest motiu, la policia va detenir ahir 40 membres de tres famílies uigurs que feien servir passaports kirguisos -Turquia creu que el sospitós va arribar al país provinent del Kirguizistan- i que suposadament formen part de les xarxes de l’Estat Islàmic i treballen facilitant els viatges de combatents estrangers cap a Síria.