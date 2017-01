Noves maneres per a la nova era

Benvinguts a l’era Trump. El 45è president dels Estats Units s’ha estrenat a la Casa Blanca sense treure’s la samarreta de candidat i deixant clar que la seva serà una legislatura, si més no, peculiar. Si no hi hagut sorpreses, Donald Trump i la seva dona Melania s’hauran marcat, de matinada, un ball al so de la veu de Paul Anka interpretant en directe el clàssic My way. Als antípodes de la tria dels Obama per al seu ball inaugural de gala, amb sons de soul, l’elecció de Trump no pot ser més encertada en la seva intenció d’esborrar, literalment, el llegat del primer president afroamericà i imposar el seu particular segell.

Trump jurava el càrrec amb la solemnitat que li donen dues bíblies: una, la que li va regalar la seva mare de petit, i l’altra, la que va fer servir Abraham Lincoln en ser investit president. Cristianisme i nacionalisme nord-americà en estat pur i amb pedigrí. Però mentrestant, entre bambolines, el personal de la Casa Blanca s’esforçava a tenir-ho tot a punt a gust del nou inquilí. Diuen les males llengües que l’esmena a la totalitat que Trump farà a Obama en els pròxims anys arriba fins i tot al punt que la nova família presidencial ja ha avisat que s’estima més patates fregides d’aperitiu que alguna de les receptes saludables que omplien el rebost dels Obama.

Canvis a la Casa Blanca

El gust culinari és una anècdota, és cert. Si Obama ha plegat amb l’orgull d’un acord contra el canvi climàtic, ratificat per primer cop pels Estats Units, i dels avenços en els drets civils i en la defensa de les minories sexuals, Trump li ha agafat el relleu marcant terreny amb contundència. A la web de la Casa Blanca ja no queda ni rastre d’aquests punts. Pàgines no trobades; una altra de les pistes que Trump ja ha deixat anar en les seves primeres hores. Ja ho deia en el seu últim tuit encara com a president electe: “Tot comença avui”. Per cert, Trump, un malalt de les xarxes socials, farà conviure el seu compte personal amb el presidencial, que ha heretat totalment buit d’Obama.

L’esmena -parcial- a Trump l’hi van fer en viu i en directe els ciutadans que van xiular el solemne moment de la jura i, després, alguns trams del seu discurs. En les immediacions del Capitoli, totalment blindat amb gairebé 30.000 policies i soldats desplegats per la capital, van trobar espai una desena de protestes en contra de la demagògia, la xenofòbia o la misogínia del nou president. “Torna la por racista” era un dels eslògans corejats. Algunes de les protestes van acabar amb ball de bastons quan grups reduïts de manifestants van atacar símbols del nacionalisme nord-americà o del capitalisme. Al final, gairebé un centenar de detinguts.

Les manifestacions d’ahir no són res més que un aperitiu per a la Marxa de Dones prevista per avui a Washington. Les dades ho diuen tot. Per a la cerimònia d’investidura, les autoritats de la ciutat havien autoritzat l’aparcament de 400 autobusos, i per a la protesta d’avui, 1.200 tres cops més. La idea de les organitzadores és enviar un missatge clar de respecte cap a les dones en el primer dia al Despatx Oval. La marxa començarà a la mateixa hora que els Trump assisteixin a una celebració religiosa a la catedral de la capital, l’acte que posarà punt final al programa oficial.

El gest de Michelle

Els Obama van dormir ahir ja fora de la Casa Blanca, però fins al final van ser els amfitrions ideals. El president sortint va tenir detalls amb la futura primera dama, Melania, que els va portar de regal una petita caixa blava. Els dos matrimonis van prendre un te per posteriorment dirigir-se ja al Capitoli per fer efectiu el traspàs. Allà, amb el focus de les televisions de tot el món, Michelle Obama va perdre el gest càlid i simpàtic que l’ha caracteritzat durant els vuit anys en actes públics i aparicions televisives. Alliberada potser del càrrec, es mirava a certa distància com el seu marit, encara president per uns minuts, mantenia el tipus i el somriure, també quan Trump li va dedicar un mínim agraïment de cortesia per la feina feta. Els Obama van enfilar direcció Califòrnia per a unes petites vacances i a Washington quedaven Trump i la nova era.