El nou secretari de Defensa dels EUA: "L'OTAN segueix sent el pal de paller de la seguretat dels Estats Units"

El nou secretari de Defensa dels Estats Units, James Mattis, ha visitat aquest dimecres per primera vegada la seu principal de l' OTAN com a membre del govern de Donald Trump i ho ha fet evitant polèmiques i tranquil·litzant els seus homòlegs europeus. Mattis ha assegurat que l'Aliança Atlàntica compta amb el seu suport i és clau per a la nova administració nord-americana.

"L'OTAN segueix sent un pal de paller fonamental de la seguretat dels Estats Units", ha assegurat contundent el titular de Defensa. Mattis, el primer alt càrrec de Trump que viatja a Europa, participa avui i demà a Brussel·les a la reunió de ministres de Defensa de l'Aliança Atlàntica.

Hi ha molta expectació i inquietud entre els aliats per les crítiques del nou president nord-americà a l'OTAN, que va arribar a amenaçar de deixar l'Aliança si els europeus no augmentaven la despesa en Defensa. El compromís dels aliats és arribar al 2% de la despesa militar però pocs països europeus ho compleixen.

El secretari de Defensa dels Estats Units ha insistit en la necessitat d'augmentar la despesa. "És el cost de la llibertat", ha assegurat. "No hem d'oblidar que l'OTAN defensa la llibertat", ha argumentat Mattis. Per la seva banda, el secretari general de l'Aliança Atlàntica, Jens Stoltenberg, ha dit que els aliats ja han començat a gastar més en Defensa "però no és suficient".