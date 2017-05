Obama dona suport a Macron

L'expresident dels Estats Units Barack Obama dona suport al candidat centrista Emmanuel Macron a la segons volta de les eleccions presidencials franceses, que se celebren aquest diumenge.

Obama, que apareix en un vídeo publicat en el compte de Twitter de la campanya de Macron, destaca la figura de l'exministre d'economia francès.

"No és la meva tasca ficar-me en altres eleccions ara que estic retirat, però aquestes eleccions són molt importants pel futur de França i pels nostres valors", explica en el vídeo Obama, que no menciona, en cap moment, la candidata del Front Nacional, Marine Le Pen.

"Admiro la campanya que ha fet Macron. Ha defensat els valors liberals, i està compromès per un futur millor per als francesos: apel·la a les esperances de la gent; no a les seves pors", diu Obama.