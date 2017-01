Obama alerta que "els valors dels EUA estan en perill"

L'expresident dels EUA, Barack Obama, ha alertat aquest dilluns que "els valors nord-americans estan en perill", i alhora ha assenyalat que està "encoratjat" pel compromís social al país contra les mesures migratòries adoptades per l'actual president, Donald Trump.

Obama statement on the protests of Trump's Executive Order pic.twitter.com/EnLodhaG0T — Sam Stein (@samsteinhp) January 30, 2017

"Ciutadans exercint el seu dret constitucional de reunió i organització, i fent que les seves veus siguin escoltades pels càrrecs electes és exactament el que esperem veure quan els valors nord-americans estan en perill", ha informat el portaveu d'Obama, Kevin Lewis, en un comunicat.

Aquesta és la primera declaració d'Obama després de deixar la Casa Blanca el 20 de gener, quan Trump va assumir la presidència del país.

"En el seu discurs oficial final com a president, [Obama] va parlar sobre el paper important dels ciutadans i sobre com tots els nord-americans tenen la responsabilitat de ser els guardians de la nostra democràcia, no només durant les eleccions, sinó sempre", ha reiterat el portaveu.

Lewis també s'ha referit a l'argument de Trump que diu que la seva decisió d'aturar temporalment els ciutadans de set països de majoria musulmana i frenar la rebuda de refugiats sirians als Estats Units és similar a una decisió d'Obama del 2011.

"Respecte a les comparacions amb les decisions de política exterior del president Obama, com hem escoltat abans, el president fonamentalment no està d'acord amb la noció de discriminar els individus a causa de la seva fe o religió", ha reiterat Lewis.

Trump ha causat una enorme controvèrsia i ha indignat mig món amb l'ordre executiva signada divendres com a eina per lluitar contra el terrorisme jihadista.

El decret suspèn l'entrada als EUA de tots els refugiats durant 120 dies, així com la concessió durant 90 dies de visats a set països de majoria musulmana amb historial terrorista (Líbia, el Sudan, Somàlia, Síria, l'Iraq, el Iemen i l'Iran) fins que s'estableixin nous mecanismes de vigilància més estrictes.