Obama avisa Trump: "Putin no és al nostre equip"

"Vladímir Putin no és del nostre equip". És el missatge que ha fet servir Barack Obama -en una entrevista concedida a la cadena Abc News- per avisar Donald Trump per les seves simpaties cap al líder rus.

La cadena ha publicat un avançament de l'entrevista, que es publicarà íntegra diumenge, on Obama insisteix en el que les agències d'intel·ligència fa setmanes que defensen: els russos es "van ficar pel mig" de les eleccions nord-americanes, i fa referència a l'informe publicat aquest divendres pels serveis secrets que demostraria que Vladímir Putir "va ordenar" una campanya per beneficiar Donald Trump.

El demòcrata assegura que una de les coses que més el preocupa és que sembla que hi ha molts membres del partit republicà als EUA que tenen més confiança en Putin que en els seus compatriotes, "simplement perquè aquests són companys demòcrates".

"Hem de recordar que [republicans i demòcrates] som tots al mateix equip", assegura Obama.