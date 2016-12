Obama creu que hauria guanyat les eleccions si s'hagués enfrontat a Trump

El president dels Estats Units, Barack Obama, ha assegurat que si s'hagués enfrontat a Donald Trump en una hipotètica cita electoral hauria aconseguit el suport suficient per derrotar el republicà.

En una entrevista de comiat a la cadena CNN, el governant, que el 20 de gener entregarà la presidència a Trump, ha assegurat que la seva visió d'esperança i canvi, que va articular per primera vegada a la Convenció Nacional Demòcrata el 2004, encara té suport i hauria aconseguit de nou el favor de la majoria.

President Obama tells the #AxeFiles he could have succeeded in this year¹s election if he had been able to run again https://t.co/tqUMd9R0Sy pic.twitter.com/HuZLbHWfnz

En l'entrevista, fet per David Axelrod, que va ser assessor d'Obama en les dues campanyes presidencials, el governant ha dit que molta gent a tot el país, inclosos els seus opositors, li segueixen dient que aquesta visió i la direcció del seu missatge és la correcta.

"Tinc confiança en aquesta visió perquè estic segur que si hagués tornat a presentar-me (a les eleccions) i l'hagués articulat, crec que podria haver mobilitzat una majoria del poble nord-americà perquè hi donés suport", ha dit Obama.

"La cultura realment ha canviat i la majoria combrega amb la noció d'uns Estats Units units tolerants i diversos, oberts i plens d'energia i dinamisme", ha afegit el president, que ha lamentat que els republicans combatessin aquesta visió.

Amb aquesta actitud de "posar sorra a l'engranatge", els republicans només fan un exercici de desunió, ha dit Obama, que ha insistit que la victòria de Trump no demostra que aquests somnis i aquesta visió hagin fracassat.

Després de l'entrevista, Trump ha replicat al president a través del seu hiperactiu compte de Twitter, la seva xarxa social preferida per divulgar missatges.

"El president Obama diu que ell creu que hauria guanyat davant meu. Ho ha de dir, però jo dic 'DE CAP MANERA!", ha escrit el multimilionari novaiorquès.

President Obama said that he thinks he would have won against me. He should say that but I say NO WAY! - jobs leaving, ISIS, OCare, etc.