Obama posa fi a la política de 'peus secs / peus mullats' per als cubans

El Govern de Barack Obama ha posat fi aquest dijous a la política de 'peus secs / peus mullats' que permetia a pràcticament tots els cubans que arribaven a trepitjar els Estats Units quedar-se, malgrat haver arribat al país il·legalment. A més, els oferia la possibilitat d'obtenir la residència permanent un any després d'arribar.

Segons ha informat a EFE un funcionari de l'Administració d'Obama, la mesura, que es farà oficial aquest divendres, posa fi de manera immediata a la política adoptada el 1995, que consistia en tornar a Cuba els cubans que les autoritats interceptaven al mar ( "peus mullats" ), però admetre als EUA els que aconseguien tocar terra ("peus secs").

La fi d'aquesta política era una reclamació que mantenia des de fa molt temps el Govern de Cuba per avançar en la política de normalització de les relacions bilaterals que ambdós països van començar al desembre de 2014.

Aquesta política és una esmena a la Llei d'Ajust Cubà de 1966, que atorga autoritat al secretari de Justícia dels EUA per permetre que els cubans que han entrat al país, tant de manera legal com il·legal, obtinguin la residència permanent un any després de la seva arribada .

Encara que només el Congrés pot acabar amb aquesta llei, es tracta d'una legislació que dóna molta flexibilitat al secretari de Justícia per aplicar-la, pel que no està clar encara com pretén gestionar la situació el Govern d'Obama.

El canvi en aquesta política es produeix només una setmana abans que Obama cedeixi el poder al president electe, Donald Trump, que ha amenaçat de posar fi al restabliment diplomàtic iniciat per Obama tret que el Govern cubà faci amb ell "un acord millor".

Obama i el president cubà, Raúl Castro, van anunciar el 17 desembre 2014 un històric desglaç per posar fi a mig segle d'enemistat i hostilitats. Aquest restabliment de relacions es va materialitzar amb la reobertura, el 20 de juliol de 2015, d'ambaixades a Washington i l'Havana, i amb la visita a l'illa al març passat d'Obama, que es va convertir en el primer president nord-americà en exercici a visitar Cuba a 88 anys.