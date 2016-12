Els Obama reivindiquen el valor de l'acollida en el missatge de Nadal, dies abans de passar el relleu a Trump

El president dels EUA, Barack Obama, i la primera dama, Michelle, han recordat el valor de l'acollida en el seu vuitè i últim missatge de Nadal des de la Casa Blanca, que fan setmanes abans de passar el relleu a Donald Trump, que va centrar la seva campanya en promeses com ara expulsar els immigrats il·legals i fer construir un mur a la frontera amb Mèxic.

En un missatge de vídeo gravat a la residència presidencial, Michelle Obama subratlla el deure de "donar la benvinguda als estranys, independentment d'on vinguin o de la seva fe religiosa".

"Aquests valors serveixen de guia no només de la fe cristiana de la família, sinó també de la fe dels jueus nord-americans, els musulmans nord-americans, els ateus i els nord-americans de tots els orígens", continua Obama.

Amb la complicitat habitual i humor que exhibeixen normalment en els moments distesos, els Obama han agraït als nord-americans "el privilegi" d'haver pogut servir-los com a president i primera dama, i han recordat, amb bromes, que el president no es podia contenir el riure en el seu primer missatge de Nadal des de la Casa Blanca el 2009.

"Considerant com va sortir el nostre primer missatge de Nadal, em vaig adonar que Barack necessitava tota l'ajuda possible", rememora Michelle, després que el president ha anunciat que la seva "millor amiga" compartiria el missatge nadalenc amb ell.

A més del tradicional missatge de suport a les Forces Armades en aquestes dates, els Obama han repassat el llegat que consideren que deixen al país.

"Treballem de valent per recuperar-nos de la pitjor recessió en 80 anys, hem reduït la desocupació al seu nivell més baix en nou anys. Hem aconseguit fer arribar a vint milions de nord-americans l'assegurança mèdica i proporcionar cobertures addicionals a les persones que ja en tenien", ha reivindicat el president.

"Hem aconseguit que tothom respecti més els Estats Units, que han assumit el paper de líders en la lluita per protegir aquest planeta per als nostres fills, i molt, molt més", ha continuat.

"En una gran quantitat d'aspectes, el nostre país és més fort i més pròsper que quan vam arribar aquí. I tinc l'esperança que en els propers anys seguirem avançant sobre els progressos realitzats", ha afegit Barack Obama.

Aquestes fites poden passar a formar part del que Trump dinamitarà, segons ha promès, a partir de la seva investidura, el 20 de gener.

Els Obama han tancat l'últim missatge a la Casa Blanca amb una crida a la unitat, en un país partit en dos després de l'agressiva campanya electoral entre Trump i Hillary Clinton.

Els Obama van gravar el missatge a la Casa Blanca abans de marxar a la illa natal del president, Oahu (Hawaii), on passen les vacances de Nadal per vuitè any consecutiu.