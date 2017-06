Cinc càrrecs del govern de Macron, en joc a les legislatives

"A les presidencials vaig votar a Jean-Luc Mélenchon, però ara m’he decantat pel candidat d’Europa Ecologia-Els Verds, Julien Bayou, perquè trobo interessant el que diu, m’agrada la seva personalitat i el dinamisme que desprèn fruit de la seva joventut", explica la Marie a l’ARA, precisament el mateix dia que el portaveu del partit ecologista francès i candidat de la 5ª circumscripció de París, compleix 37 anys.

La Marie ha votat en un dels gairebé 67.000 col·legis electorals oberts des de les vuit del matí a la França metropolitana: 47,5 milions de votants estan cridats a les urnes. El país gal celebra aquest diumenge la primera volta de les eleccions legislatives per triar els 577 diputats que constituiran l’Assemblea Nacional. Els centres de votació estaran oberts fins les vuit del vespre a les grans ciutats del país. A les més petites, tancaran dues hores abans.

Guia per entendre les legislatives a França

La continuïtat de cinc càrrecs del govern, en joc

Com la Marie, el ministre de Cohesió Territorial, Richard Ferrand, també ha estat matiner i ha votat poc desprès que obrissin les portes del col·legi de Motreff, a la Bretanya francesa, d’on és diputat del departament del Finisterre des del 2012. Apressat i sense fer declaracions a la premsa, Ferrand no només es juga avui un escó a la cambra baixa, sinó que la seva reelecció com a diputat li valdrà un vot de credibilitat i legitimitat per part dels francesos. Ferrand, un dels homes de confiança del president Emmanuel Macron, està a la corda fluixa des de que el setmanari satíric ‘Le Canard Enchaîné’ l’acusés de nepotisme.

Segons aquesta publicació, Ferrand hauria fet servir la seva posició en un càrrec públic així com la de director de Mutuelles de Bretagne, una entitat privada que va dirigir durant gairebé 20 anys, perquè la seva companya adquirís una propietat per un valor de més de 500.000 euros. A més, l'actual ministre hauria contractat al seu fill com a col·laborador parlamentari, una pràctica habitual a l’Assemblea nacional i que el flamant projecte de llei de moralització de la vida pública, el primera de l’era Macron, prohibirà. Ni diputats ni ministres podran reclutar a membres de la seva família.

Si Ferrand no passa la prova de foc es veurà abocat a dimitir i això serà el primer trasbals per la nova administració. El mateix destí els espera als altres cinc membres del govern de Macron que també es presenten en aquestes eleccions: el ministre d’Economia, Bruno Le Maire, la ministra d’Ultramar, Annick Girardin, la ministra d’Afers Europeus, Marielle de Sarnez, el secretari d’Estat encarregat de l’Activitat Digital, Mounir Mahjoubi i el secretari d’Estat encarregat de les relacions amb el Parlament, Christophe Castaner. L’Elisi ha indicat que en cas de derrota, hauran de renunciar a les seves funcions ministerials.

Pronòstic de majoria absoluta

Però si el que pronostiquen els sondejos es compleix, les dimissions no seran necessàries. El partit del president, La República en marxa, pot aconseguir una àmplia majoria, d'entre 397 i 427 escons.

Pràcticament a la mateixa hora que Ferrand, el primer ministre Édouard Philippe ha votat a Le Havre, a la regió de Normandia, on des del 2010 ocupava l’alcaldia abans de ser nomenat pel president Macron. Philippe, que ha arribat al seu col·legi caminant, ha votat a través d’una màquina electrònica, un sistema encara poc implantat a França però que aquest municipi utilitza des del 2005. En les eleccions presidencials, una seixantena de ciutats franceses van utilitzar aquest mètode.

Sistemes de vot a part, aquestes eleccions legislatives posen en joc la perennitat de la parella executiva, amb l’amenaça d’una forta abstenció que en els últims comicis va batre el rècord de la Cinquena República: 42,77% en la primera volta de les eleccions legislatives del 2012.

Perspectives

Les enquestes també apunten que els Republicans quedarien en segon lloc, amb uns resultats d'entre 95 i 115 escons. Els socialistes aconseguirien menys de 40 diputats, i l'ultradretà Front Nacional i La França Insubmissa tindrien dificultats per aconseguir els 25 escons necessaris per formar grup.

França està en estat d'emergència des dels atemptats del 2015 i és per això que el govern ha mobilitzat 50.000 policies i gendarmes, a més dels militars de l'operació antiterrorista Sentinelle, per garantir la seguretat dels comicis. La segona volta se celebrarà el dia 18 de juny.