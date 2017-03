Ofensiva final per recuperar l’oest de Mossul

En les últimes dues setmanes, més de 45.000 persones han fugit de la ciutat iraquiana de Mossul, a causa de les dures batalles que es produeixen entre l’exèrcit iraquià i els jihadistes de l’Estat Islàmic pel control de la part oest de la localitat, segons l’Organització Internacional per a les Migracions. Els enfrontaments són tan cruents que fins i tot inclouen atacs químics. La Creu Roja va denunciar divendres que els seus metges havien atès 11 persones amb símptomes d’haver estat exposades a agents tòxics. Tot i que no se n’ha confirmat l’autoria, l’atac s’atribueix als radicals islamistes. Després d’aconseguir el control de tres barriades de l’oest, les forces iraquianes van assaltar ahir el complex governamental i esperen que el control d’aquests edificis decideixi la batalla tant en l’àmbit moral com en l’estratègic. A la imatge, un soldat de les forces especials de l’Iraq s’assegura que dos homes que creuen des de la part controlada per l’EI cap a la part que controla el govern no portin cap cinturó amb explosius.