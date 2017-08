Dotze morts i 52 ferits per la caiguda d'un arbre a Madeira

Almenys 12 persones han mort aquest dimarts i 52 més han resultat ferides per la caiguda d'un arbre de grans dimensions a la localitat de Senhora do Monte, a l'illa portuguesa de Madeira. L'incident ha tingut lloc durant la celebració de la festivitat religiosa més important de l'illa, segons ha informat el govern regional. Un vídeo publicat per 'RTP Madeira' mostra el moment exacte en què l'arbre ha caigut.

Entre les persones que han perdut la vida hi ha un nen, segons ha informat el secretari regional de Salut, Pedro Ramos. Els ferits són portuguesos, però també hi ha turistes francesos, alemanys i hongaresos. 7 persones es troben en estat molt greu i es tem per la seva vida.

Segons els mitjans locals, l'arbre que s'ha desplomat és un roure centenari, que tenia el tronc buit per dins i que comptava amb cables de subjecció a causa del risc que hi havia que caigués. El roure ha caigut cap a una zona on es venien espelmes per a la processó de la verge i on, per tant, es concentrava molta gent a l'aire lliure. Aquesta cerimònia religiosa se celebra a l'illa des de fa dos segles, i normalment hi participen alts càrrecs polítics i personatges destacats.

El president de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, té previst desplaçar-se a Madeira, i el primer ministre, António Costa, ha ofert evacuar els ferits amb mitjans aeris.