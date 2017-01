Palestina obre ambaixada al Vaticà

El president palestí, Mahmud Abbas, s'ha reunit aquest dissabte al Vaticà amb el papa Francesc i ha inaugurat l'ambaixada palestina davant la Santa Seu, una ocasió que ha aprofitat per demanar que altres països segueixin l'exemple i els reconeguin com a estat.

A la reunió amb el pontífex, que ha durat 20 minuts, s'han tractat " les bones relacions que hi ha entre la Santa Seu i Palestina, segellades per l'Acord Global del 2015, que regula els aspectes essencials de la vida i l'activitat de l'Església a la societat palestina", assenyala una nota de l'oficina de premsa del Vaticà.

Un acord en què el Vaticà va reconèixer Palestina com a estat i que es va considerar un fet històric, fet que avui s'ha escenificat amb la inauguració d'Abbas de l'ambaixada palestina davant la Santa Seu, en un edifici propietat del Vaticà on hi ha altres seus diplomàtiques.

Abans de la inauguració, Abbas ha assegurat en una breu declaració als mitjans que amb l'obertura de l'ambaixada " el Vaticà ha reconegut completament l'estat de Palestina" i ha manifestat el seu desig que " altres estats prenguin exemple de la Santa Seu".

Un plaer, un honor

A la trobada, que s'ha fet en un to cordial, Francesc ha dit a Abbas que era " un plaer" saludar-lo i " un honor" rebre'l, i a l'hora d'acomiadar-se, tots dos s'han fet una abraçada.

Durant la reunió, s'ha parlat "del procés de pau al Pròxim Orient amb l'esperança que es puguin reprendre les negociacions directes entre les parts per posar fi a la violència que causa patiments inacceptables a la població civil i hi hagi una solució justa i duradora", diu la nota.

En aquest sentit, tots dos han manifestat "el desig que, amb el suport de la comunitat internacional, es prenguin mesures que fomentin la confiança mútua i contribueixin a crear un clima que permeti prendre decisions valentes a favor de la pau".

"El Papa vol la pau"

Quan s'ha acomiadat de Jorge Bergoglio, Abbas ha dit que l'obertura de la seu diplomàtica és un gest que " prova que el Papa estima el poble palestí i vol la pau", i ha manifestat el seu desig de tornar a reunir-se amb el pontífex, "potser a Betlem" .

Abbas ha regalat al Papa una pedra procedent del Gòlgota, o mont Calvari, on hi ha l'església del Sant Sepulcre, a Jerusalem, a més d'un mosaic amb la cara de Jesús, una icona daurada de la Sagrada Família i un llibre sobre les relacions entre la Santa Seu i Palestina.

El pontífex ha lliurat a Abbas dos dels documents que ha escrit, traduïts a l'àrab: l'exhortació apostòlica 'Amoris laetitia' i l'encíclica sobre la defensa de la natura, 'Laudato sii'.