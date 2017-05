El Papa i Trump es reuneixen durant 20 minuts

El papa Francesc i el president dels Estats Units, Donald Trump, s'han reunit aquest dimecres al Vaticà durant 27 minuts. La reunió privada ha començat a les 8:30h del matí i ha durant una mica més que les recepcions d'aquest tipus, limitades a 20 minuts.

Després, ha tingut lloc la presentació de la delegació nord-americana amb què viatjaven la seva dona Melania, la seva filla Ivanka i el seu gendre, Jared Kushner, a banda del secretari d'Estat, Rex Tillerson i l'assessor en seguretat nacional, el tinent H.R. McMaster

El papa Francesc ha saludat amb cordialitat Melania i ha beneït un objecte que la primera dama duia a la mà. Després, en la tradicional entrega de regals, Trump ha ofert al pontífex una caixa que contenia "llibres de Martin Luther King-. Penso que els gaudirà", ha explicat Trump.

El papa Francesc ha entregat a Trump els seus tres escrits principals i ha beneït un rosari davant dels Trump. El regal més simbòlic ha estat un medalló que Francesc regala a molts caps d'estat i que representa una olivera que creix entre una pedra partida. La finalitat: que els mandataris siguin "unió de pau", va dir el pontífex.

Sembla que la reunió ha estat favorable per a Trump, que fins fa ben poc no havia sol·licitat audiència al Vaticà i que havia dit del Papa: "És una persona molt política, no entén els problemes del nostre país". Era la resposta a les declaracions de Francesc a la seva tornada de Mèxic, en relació al polèmic mur: "Una persona que vol construir murs no és cristiana".