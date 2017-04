El Papa alerta que la situació amb Corea del Nord "s'ha escalfat massa"

El papa Francesc considera que la tensió per la crisi amb Corea del Nord s'hauria de resoldre per la via diplomàtica i demana a les Nacions Unides que recuperin el seu paper com a mediadors.

"El camí a seguir és el de la negociació, el de la solució diplomàtica", ha dit el pontífex aquest diumenge a bord de l'avió papal, que ha fet servir per tornar cap a Roma de la seva visita al Caire. "El tema dels míssils de Corea fa més d'un any que dura però ara sembla que la cosa s'ha escalfat massa", ha considerat.

"Per a cercar una solució crec que l'ONU té el deure de recuperar el seu lideratge, que ara està una mica malmés", ha afegit, recomanant Noruega com a país facilitador: "ningú pot acusar-lo de ser un país dictatorial i sempre està disposat a ajudar".

El papa també s'ha referit en les seves declaracions als mitjans al populisme: "és un problema a Europa i a la Unió Europa", ha dit, i considera que la UE corre el risc de diluir-se. El pontífex ha deixat la porta oberta a reunir-se amb Donald Trump, que visitarà Itàlia el proper mes de maig. Ha dit que ignora si ha demanat una audiència al Vaticà però que si la demana l'acceptarà perquè ell es reuneix amb tots els caps d'Estat.