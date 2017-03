París crida LafargeHolcim a reflexionar sobre el seu paper en el mur de Trump

El ministre francès d'Exteriors, Jean-Marc Ayrault, ha demanat al grup franc-suís LafargeHolcim que "reflexioni bé" abans d' implicar-se en la construcció del mur entre Estats Units i Mèxic, després de manifestar la seva oposició als plans del president nord-americà, Donald Trump.

LafargeHolcim "ha de reflexionar bé" perquè totes les empreses "tenen també una responsabilitat social i mediambiental", ha assenyalat Ayrault en una entrevista a l'emissora "France Info".

A més, ha posat èmfasi que el gegant dels materials de construcció ha de pensar en "els seus propis interessos" i en les conseqüències que podria tenir la seva vinculació amb el mur fronterer per a futurs clients.

El cap de la diplomàcia francesa va reaccionar així a l'anunci de LafargeHolcim, disposat a vendre ciment per completar el mur amb el qual l'administració de Donald Trump intenta tancar la seva frontera al pas d'immigrants clandestins i que ha generat una forta polèmica amb les autoritats mexicanes.

Ayrault va dir que "(condemna) els mètodes de Trump" i que, en les seves converses amb el seu homòleg mexicà, Luis Videgaray, ha pogut percebre el "malestar" que genera en aquest país un projecte avaluat en desenes de milers de milions de dòlars per les empreses que hi participen.

A més, el ministre Ayrault ha recordat que LafargeHolcim ja ha estat qüestionada per la seva gestió d'una planta cimentera que té a pocs quilòmetres d'Alep, a Síria, en particular pels acords que va establir amb grups armats per poder seguir mantenint-la en actiu. D'aquesta forma, LafargeHolcim hauria pogut finançar indirectament l'Estat Islàmic.