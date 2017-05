França desallotja uns campaments d'immigrants al nord de París

Centenars d'immigrants que s'havien instal·lat en diversos campaments al perímetre nord de París, al voltant de la porta de la Chapelle, majoritàriament eritreus, afganesos i sudanesos, han estat desallotjats aquest dimarts al matí per part de la policia francesa, que ha informat que seran recol·locats en diversos centres d'acollida.

Fonts de les autoritats han informat que l'operació, efectuada per 350 agents, s'ha iniciat a les sis del matí i ha durat unes quatre hores. Segons 'France Info', a les vuit del matí ja s'havien desallotjat unes 450 persones, que han estat ficades en autobusos destinats als centres.

La policia es justifica explicant que aquests campaments són "il·lícits" i que, a més, " presenten riscos per a la seguretat i la salut de les persones que hi habiten, així com per als veïns". "Proposarem a cada persona una solució d'allotjament a la regió, i tothom rebrà un diagnòstic social i sanitari", ha explicat la policia.

Persones fent cua per agafar els autobusos destinats als centres d'acollida, aquest dimarts al matí. / Phillipe Lopez / AFP

La immensa majoria dels immigrants que vivien en aquest camp són susceptibles d'acollir-se a l'estatut de refugiat i, per tant, se'ls "donarà també una proposta d'orientació per al dispositiu d'acollida adaptat a cada situació".

Saturació

Aquests campaments es trobaven a les proximitats d'un centre humanitari d'acollida temporal de potencials demandants d'asil que està saturat.

Aquest centre s'havia creat precisament per intentar posar fi als campaments i instal·lacions construïdes pels mateixos immigrants i refugiats.