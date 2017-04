Acampada davant del Parlament de Macedònia després de l'ocupació violenta d'ahir

Almenys un centenar de persones, 8 de les quals diputats, van resultar ferides ahir al parlament de Macedònia, després que un grup de centenars de manifestants, segons EFE, entrés a la cambra per protestar violentament contra l'elecció d'un representant albanès com a president parlamentari. L'ocupació va acabar ahir a la nit amb la intervenció de les forces de l'ordre, que van utilitzar gasos lacrimògens per desallotjar l'edifici i permetre la sortida dels diputats.

Aquest matí, alguns manifestants han acampat davant del parlament, a Skopje, per seguir amb les protestes i han anunciat que no marxaran "fins que no s'aclareixi la situació política". La majoria d'ells donen suport a l'ex-primer ministre Nikola Gruevski, del Partit Democràtic per la Unitat Nacional Macedònia (VMRO), i demanen convocatòria de noves eleccions. Gruevski va guanyar a les eleccions de desembre, però no va aconseguir formar una coalició de govern sòlida.

El president del país, Gjorge Ivanov, ha convocat avui a tots els líders dels partits representats al Parlament a una reunió conjunta.

L'ocupació d'ahir al vespre ha consternat la Unió Europea, que tem un rebrot de les tensions ètniques i les violències de 2001. Federica Mogherini condemnava els atacs violents de l'oposició.

Aquest matí el president de l'OSCE i ministre d'Exteriors austríac, Sebastian Kurz, catalogava l'ocupació "d'acte d'intimidació".