El Parlament britànic aprova celebrar eleccions el 8 de juny

La Cambra dels Comuns britànica ha aprovat aquest dimecres, amb 522 a favor i 13 en contra, la celebració d' eleccions generals anticipades al Regne Unit el proper 8 de juny, a proposta de la primera ministra, la conservadora Theresa May.

May, que va arribar al poder sense passar per les urnes després del referèndum sobre el Brexit del 23 de juny passat, va anunciar dimarts per sorpresa la seva intenció de celebrar aquests comicis. L'objectiu: legitimar el seu lideratge en les negociacions de divorci amb la Unió Europea.

Els parlamentaris britànics han donat el seu vistiplau a una moció governamental que autoritza la convocatòria d'eleccions el 8 de juny, enlloc de la data inicialment prevista - maig de 2020-, quan acabava l'actual legislatura.

Per ser validat, el text necessitava el suport de dos terços de la cambra baixa, que té un total de 650 escons, i l'ha obtingut amb un ampli marge gràcies al vot favorable de la majoria conservadora i de l'oposició laborista i liberaldemòcrata, amb l'abstenció dels independentistes escocesos.

Després de l'aprovació d'aquesta moció, s'espera que el Parlament es dissolgui el 3 de maig -la vigília d'unes eleccions municipals al Regne Unit- per donar pas a la campanya electoral.