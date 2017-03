El Parlament escocès aprova negociar un nou referèndum d'independència

El Parlament d'Escòcia ha aprovat aquest dimarts una moció que dóna poders al govern regional per negociar amb Londres la convocatòria d' un nou referèndum sobre la seva independència del Regne Unit. Per 69 vots a favor i 59 en contra, la cambra de Holyrood (Edimburg) ha aprovat la proposta de la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, per promoure un plebiscit entre la tardor de 2018 i la primavera de 2019.

El govern britànic ha respost de forma immediata Sturgeon, afirmant que no hi haurà refrèndum ni ara ni potser "durant un significatiu període d'implementació" dels acords de divorci amb la UE. La moció escocesa arriba hores abans que Londres activi el procés de sortida de la Unió Europea, Sturgeon ha defensat que els escocesos han de poder "escollir entre el Brexit dur o esdevenir un país independent".

"Escòcia, com la resta del Regne Unit, es troba en una cruïlla de camins", ha dit la líder del Partit Nacionalista Escocès (SNP), que ha sumat els sis vots del Partit Verd als seus 63 diputats per obtenir la majoria necessària per aprovar la moció en una cambra amb 129 escons.

El debat al Parlament regional ha durat prop de set hores, en una sessió que s'ha allargat tres dies i que es va haver de suspendre dimecres passat per l'atemptat de Londres.

Quan la primera ministra britànica, la conservadora Theresa May, activi dimecres l'article 50 del Tractat de Lisboa, que iniciarà un període de dos anys per negociar les condicions de sortida de la UE, el país es dirigirà cap a un canvi "significatiu i profund", ha dit Sturgeon.

Per aquest motiu, la primera ministra escocesa defensa celebrar un plebiscit una vegada els termes finals del Brexit estiguin clars perquè els escocesos puguin prendre una "decisió informada".

Fa dos anys i mig, el 55,3% dels votants que van participar al primer plebiscit van optar per continuar formant part del Regne Unit.

Sturgeon es trobarà en aquesta ocasió previsiblement amb l'oposició de la primera ministra britànica, que ha argumentat que "no és el moment" de celebrar una consulta.