Doble atac a Teheran: almenys un mort i diversos ferits

Quatre homes armats haurien aconseguit entrar al Parlament iranià (Majlis) i obert foc contra els guàrdies de seguretat, segons informa l'agència iraniana ISNA. Els agressors haurien causat almenys tres ferits i una víctima mortal. Segons els mitjans oficials, un dels agressors hauria estat reduït i un altre segueix les instal·lacions de la seu legislativa. Algunes fonts, informen que els altres dos atacants haurien aconseguit escapar. El Parlament iranià, al cor de Teheran, celebrava sessió aquest dimecres.

D'altra banda, un atac s'ha registrat també aquest dimecres contra el mausoleu de l'aiatol·là Khomeini, al sud de Teheran. També podria haver-hi ferits, tot i que encara no hi ha més dades sobre l'atac ni sobre qui l'ha perpetrat. Press TV, la televisió iraniana parla d'una immolació a la tomba del fundador de la República Islàmica. Algunes fonts apunten a accions coordinades.

The moment of explosion at Imam Khomeini mausoleum #TehranShooting pic.twitter.com/cVQtgqteYr

Segons alguns mitjans, els parlamentaris no han interromput la sessió i el ministre de l'Interior ja ha demanat una reunió d'emergència.

People gather outside Iran Parliament in central Tehran after the shooting incident #tehranshooting pic.twitter.com/OGZ90zchZS