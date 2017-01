Peña Nieto rebutja les amenaces de Trump als inversors a Mèxic i reitera que no pagarà el mur

El president de Mèxic, Enrique Peña Nieto, ha rebutjat aquest dimecres els intents de Donald Trump d'"influir en les decisions d'inversió de les empreses basant-se en la por o amenaces", després de les reiterades pressions del president electe dels EUA a les companyies nord-americanes amb interessos a Mèxic.

En clausurar una reunió d'ambaixadors i cònsols mexicans, Peña Nieto ha reiterat, a més, "que Mèxic, per descomptat, no pagarà" el mur que Trump pretén aixecar entre ambdós països. "El món veurà en Mèxic un país que, amb audàcia i pragmatisme, privilegia el diàleg i l'entesa per aconseguir beneficis concrets per als mexicans", ha apuntat a l'acte. "Defensarem les inversions nacionals i estrangeres a Mèxic", a fi que "continuï essent un destí fiable i atractiu", ha assenyalat .

Les pressions que el president electe dels Estats Units ha llançat a les companyies automobilístiques van provocar que la setmana passada la companyia Ford anunciés la cancel·lació d'una inversió de 1.600 milions de dòlars a la planta de Sant Luis Potosí, al centre-nord de Mèxic.

Sobre les negociacions que Mèxic haurà d'iniciar amb l'administració de Trump a partir del 20 de gener, Peña Nieto s'ha mostrat a favor d'arribar a acords per protegir els llocs de treball actuals, crear noves fonts de treball i millorar els salaris. "La complementarietat dels processos productius entre els tres països que integrem la regió del TLCAN (Tractat de Lliure Comerç d'Amèrica del Nord) és una de les nostres majors fortaleses", ha assegurat.

Per això, s'ha compromès a treballar perquè continuï "l'esquema de lliure comerç i la integració productiva entre els tres països del TLC (Mèxic, EUA i Canadà), així com per enfortir la competitivitat de l'Amèrica del Nord amb ple respecte a les regles de comerç internacional".

El president ha defensat la modernització de l'acord comercial de la regió, que Trump vol renegociar en considerar que destrueix la indústria i les ocupacions del seu país, "perquè inclogui nous sectors: telecomunicacions, energia i comerç electrònic".