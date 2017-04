El Pentàgon es planteja una operació militar a Síria

La Casa Blanca es planteja una acció militar a Síria com a represàlia contra el govern de Baixar Al-Assad per l' atac químic de dimarts en què van morir una vuitantena de civils. Funcionaris nord-americans han explicat que el Pentàgon està preparat per presentar al president un ventall d'opcions de quines podrien ser les respostes militars sobre el terreny, que podrien incloure atacs contra l'exèrcit sirià des de l'aire.

Fins ara, Washington s'ha limitat a cooperar amb atacs aeris de la coalició internacional per bombardejar posicions de l'Estat Islàmic. Seguint amb la tònica generalitzada Trump no veia amb mals ulls que Al-Assad continués al capdavant del govern un cop acabi la guerra. Però l'atac químic a Idlib ha marcat una línia vermella a l'administració nord-americana, que des del primer moment i en seu de l'ONU no descartava actuar en solitari a Síria.

Aquest dijous, el president Trump ha insistit que l'atac d'Al-Assad "és terrible", "una vergonya per a la humanitat" i, en declaracions als periodistes que l'acompanyaven a l'Air Force One cap a Florida, ha augurat que per canviar les coses "alguna cosa ha de succeir", va dir Trump.

No obstant això, i preguntat pels seus plans a Síria, Trump ha respost: "No vull dir què faré".