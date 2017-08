Personal dels EUA a Cuba pateix estranyes pèrdues d’audició

Les relacions entre els Estats Units i Cuba vivien fins ara un període de bonança. Tot i així, un misteriós atac acústic contra diversos treballadors nord-americans a l’illa caribenya haurien tornat a posar-les en entredit. Segons ha informat el departament d’Estat nord-americà aquesta setmana, hauria afectat almenys setze membres, entre empleats i familiars, de la comunitat de l’ambaixada dels Estats Units a l’Havana. L’atac, que l’hauria perpetrat una màquina difusora d’ones sonores, va produir-se al mes de desembre, però els funcionaris nord-americans no van adonar-se fins dos mesos més tard que diversos treballadors que s’havien posat malalts havien manifestat els mateixos símptomes.

“Van tardar un temps a adonar-se que s’estava repetint un mateix patró i que realment estava passant alguna cosa”, va explicar Heather Nauert, la portaveu del departament d’Estat nord-americà, en una roda de premsa. Tot i així, una vegada detectat el problema, el govern va respondre-hi ràpidament. “Ens ho hem pres com una qüestió extremadament seriosa”, va comunicar Nauert, que va anar amb compte de no acusar directament el govern cubà. “Ara per ara no atribuïm la responsabilitat a ningú perquè no coneixem l’autor de l’atac”, va matisar la portaveu nord-americana. A més, va especificar que hi ha en marxa una investigació a càrrec de l’FBI i el govern de l’illa caribenya. De tota manera, el departament d’Estat té clar que l’atac ja s’ha acabat.

Atacs directes

La cadena nord-americana CBS News va publicar que un dels diplomàtics havia patit una lleu lesió cerebral traumàtica amb possibles danys al sistema nerviós central. Pel que fa a la resta, la majoria dels treballadors van explicar que havien tingut mal de cap, marejos i pèrdua de capacitat auditiva. D’entre aquests treballadors, almenys sis dels afectats han acudit aquest any a l’hospital de la Universitat de Miami per rebre tractament. Fins i tot un dels pacients va patir un trastorn sanguini greu. A partir dels diagnòstics, els experts sospiten que els treballadors podrien haver patit l’atac acústic a casa seva. De fet, la trama misteriosa va esdevenir encara més complexa quan el Canadà va anunciar, fa pocs dies, que alguns dels seus treballadors també s’havien posat malalts.

Aquest episodi desperta altra vegada les tensions entre els Estats Units i Cuba. Els experts estan desconcertats davant la sospita que els agents d’intel·ligència de l’Havana hagin actuat sense autorització governamental i hagin atacat els nord-americans per acabar amb els esforços de reconciliació de l’era Obama. Tot i així, en un comunicat, el ministeri d’Afers Estrangers de l’illa caribenya va matisar que “Cuba mai ha permès, ni permetrà, que el territori cubà s’utilitzi per dur a terme una acció contra els diplomàtics estrangers o les seves famílies”.

No és la primera vegada, però, que el govern cubà persegueix els funcionaris nord-americans. Durant la Guerra Freda ja van patir alguns atacs directes. Per exemple, els residents nord-americans a l’illa havien denunciat la presència d’excrements als seus habitatges, talls d’electricitat i l’assetjament dels seus vehicles quan circulaven, ja que la policia cubana seguia els diplomàtics de ben a prop i els impedia canviar de carril. En realitat, els casos detectats en aquesta ocasió són pitjors que els atacs habituals, segons fonts oficials. Fins i tot, pitjors que els episodis més crítics que han patit els nord-americans a Cuba.

Precisament, al maig, els Estats Units van decidir expulsar dos diplomàtics de l’ambaixada de Cuba a Washington per considerar que l’Havana no havia complert amb la seva obligació de protegir el personal nord-americà a l’illa caribenya.