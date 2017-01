Primer xoc entre el futur president i els seus congressistes

El poder presidencial de Donald Trump ja es comença a notar tot i que encara no ha jurat el càrrec. Una majoria de legisladors del seu partit, el Republicà, van rectificar el seu vot per anul·lar el poder de l’Oficina d’Ètica de la cambra baixa -que investiga les acusacions de mala conducta contra els legisladors i el seu personal- poc després que el magnat novaiorquès els critiqués des del seu compte de Twitter.

La primera votació, a porta tancada i sense previ avís, es va produir dilluns a la nit durant una reunió en la qual els principals líders republicans de la cambra baixa, Paul Ryan i Kevin McCarthy, es van oposar a aquesta mesura. “Amb la feinada que té el Congrés, ¿realment han de debilitar el comitè independent de vigilància, per injust que sigui?”, va tuitejar Trump. “Centreu-vos en la reforma tributària, l’assistència sanitària i tantes altres coses que són molt més importants!”

Lluitar contra la corrupció

Una de les grans promeses del president electe és que eliminarà la suposada corrupció que, segons ell, hi ha a Washington. Per això, la primera mesura que volien aprovar els republicans per debilitar l’Oficina d’Ètica va fer enfadar el seu líder. Aquesta crítica va ser la primera contra el seu partit -segurament no serà l’última- i, per tant, va deixar clar que pensa influenciar i liderar l’agenda dels republicans, que controlen les dues cambres legislatives.

L’Oficina d’Ètica de la Cambra de Representants es va establir com una entitat no partidista i independent el 2008 després de diversos escàndols de corrupció i males pràctiques protagonitzats per legisladors. La seva impulsora, la legisladora demòcrata i expresidenta de la cambra Nancy Pelosi, va ser una de les primeres a denunciar l’acció dels republicans. En un comunicat, Pelosi va denunciar la votació i va assegurar que “l’ètica és la primera víctima del nou Congrés republicà”. Trump, però, que va dir que l’Oficina d’Ètica és “injusta”, va forçar els republicans a rectificar i va evitar un atac fàcil dels demòcrates.