La UE retreu a Trump el seu apropament a Rússia

La Unió Europea vol estendre la mà al president dels Estats Units després de les discrepàncies públiques entre Brussel·les i Washington aprofitant la seva primera visita a Brussel·les, però el president del Consell Europeu, Donald Tusk, no s'ha pogut estar de retreure a Trump el seu apropament a Rússia.

Tusk ha assegurat després de reunir-se amb el republicà aquest dijous que la UE i Washington mantenen discrepàncies, tot i que ha utlitzat un llenguatge molt subtil. "No puc dir amb el cent per cent de seguretat que tinguem la mateixa opinió sobre Rússia", ha assegurat el polonès.

Els països europeus estan molestos amb Trump per la presumpta revelació d'informació classificada al president rus, Vladímir Putin, però la consigna avui -almenys de l'OTAN- és no fer retrets a Trump. També el Regne Unit està profundament molest amb Trump per la filtració a mitjans de comunicació nord-americans d'informació relacionada amb l'atemptat de Manchester. La primera ministra britànica, Theresa May, anunciarà al president nord-amercià que deixarà de compartir informació d'intel·ligència amb els Estats Units.

Reunió amb Tusk i Juncker

Trump s'ha reunit durant prop d'una hora amb Donald Tusk, i amb el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, que s'esperava amb cert recel i que s'ampliava, a la mitja hora de l'inici, amb la presència de Federica Mogherini, la representant de la Unió Europea per a política exterior, i Antonio Tajani, el president del Parlament Europeu.

Tot i parlar de discrepàncies sobre Rússia, Tusk ha reconegut que estan d'acord en moltes altres àrees, com la lluita contra el terrorisme. Amb relació als temes de comerç i canvi climàtic, ha explicat que la discussió segueix "oberta". Ha volgut insistir, però, en la importància dels valors occidentals: "La nostra tasca principal és consolidar el món lliure en valors i principis, no només en interessos".

My message to @POTUS: Values, principles first! Greatest task today is to consolidate free world around Western values, not just interests pic.twitter.com/qLZtfNv1Ge — Donald Tusk (@eucopresident) 25 de maig de 2017

Tajani ha dit aquest matí a través del seu compte de Twitter que "la UE i els Estats Units han de seguir sent estrets aliats per protegir els ciutadans contra el terrorisme". Aquesta visita de Trump es produeix la mateixa setmana que Europa encara està consternada per l'atemptat de Manchester.

A la reunió, hi han participat també el cap del Pentàgon, James Mattis; el principal assessor econòmic de Trump, Gary Cohn; el tinent general McMaster, i el secretari d'estat, Rex Tillerson.

Trump, que ha sortit del Consell Europeu a les 11.30 h del matí, preveu dinar aquest migdia amb el president de França, Emmanuel Macron. A continuació, es traslladarà a la seu de l'OTAN, als afores de Brussel·les, per participar en la "reunió especial" amb els líders de l'Aliança. A més, el president nord-americà tindrà el privilegi d'inaugurar la nova seu milionària de l'OTAN. Abans de la trobada, el secretari general de l'organització ha anunciat que l'Aliança se sumarà a la coalició internacional contra l'organització de l'Estat Islàmic.