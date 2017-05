Primers casos de pèrdua de consciència entre els presos palestins en vaga de fam

Després de 26 dies de vaga de fam s'han començat a registrar alguns casos de pèrdua de consciència entre els menys de 1.500 presos que hi estan involucrats -segons fonts israelianes-, i els més de 3.000 que fan vaga, segons els palestins. Això ha passat especialment a la presó de Ramallah, al centre d' Israel, no gaire lluny de Tel-Aviv; tot i això, la situació general dels vaguistes es deteriora a totes les presons.

A la galeria tres de la presó d'Ashkelon, al sud de Tel-Aviv, 26 presoners han decidit boicotejar l'atenció mèdica en protesta per la decisió de la direcció de presons d'introduir a les cel·les unitats especials de la policia per castigar els vaguistes deixant-los al pati entre les vuit del matí i les quatre de la tarda, exposats a una calor de prop de 30 graus.

A la presó de Ramallah, que és on s'han registrat desmais i pèrdues de consciència, els agents del Servei de Presons han intensificat les inspeccions de les cel·les amb la intenció aparent de doblegar els reclusos i obligar-los a ingerir aliments. A totes les presons hi ha ambulàncies llestes per evacuar els vaguistes cap als hospitals en cas que sigui necessari.

Els palestins acusen el Servei de Presons d'haver divulgat vídeos que mostren els vaguistes menjant i que, segons diuen, han estat manipulats amb la intenció de trencar la vaga. El cas més notori és un vídeo de Marwan Barghouti, el principal líder dels presoners, divulgat per la televisió hebrea a començaments de setmana i que el mostra menjant una xocolatina.

De fet, al vídeo només es veu Barghouti fent moviments a l'interior del lavabo de la cel·la. Segons el ministre de l'Interior, Gilad Erdan, el que Barghouti està fent és menjar-se una xocolatina. El ministre l'ha acusat d'enganyar els seus companys de presó dient que està fent vaga quan en realitat no n'està fent.

Qui és Barghouti?

Marwan Barghouti és a la presó des de fa 13 anys, quan va ser condemnat a cinc cadenes perpètues per la mort de cinc israelians als territoris ocupats. Diu que la seva intenció és acabar amb l'ocupació de manera pacífica, però també és partidari de recórrer a la resistència armada per la negativa d'Israel a aplicar les resolucions internacionals.

La seva dona, l'advocada Fadwa Barghouti, assegura que el seu marit no ha trencat la vaga i que el vídeo de la xocolatina, igual que altres vídeos semblants que circulen, ha estat manipulat pel Servei de Presons a petició del ministre Erdan.

Com que els líders de la vaga, i en primer lloc Barghouti, estan en situació d'aïllament complet des del 17 d'abril i no han vist les seves famílies ni els seus advocats, és difícil explicar com va entrar la xocolatina a la cel·la del presoner. El mateix ministre Erdan ha donat a entendre que Barghouti ha estat víctima d'una trampa dels carcellers.

Però la pressió del Servei de Presons no ha doblegat la voluntat dels presoners, que estan determinats a continuar la vaga fins a aconseguir els seus objectius inicials, que el president Mahmud Abbas ha qualificat d'"humanitaris". Les demandes dels vaguistes inclouen una atenció mèdica millor, la instal·lació de telèfons a totes les galeries per poder parlar més sovint amb les famílies i la facilitació de mitjans perquè els reclusos puguin estudiar a les universitats per correspondència.

Encara que les seves demandes són escrupolosament en aquest sentit, diversos grups que els donen suport insisteixen que cal que la comunitat internacional intervingui per acabar amb l'ocupació, i que s'han de fer servir tots els mitjans que hi hagi a la seva disposició per portar els crims de guerra d'Israel davant del Tribunal Penal Internacional de l'Haia.

A mesura que avança la vaga, les possibilitats que l'estat de salut dels vaguistes es deteriori augmenten, de manera que tothom està intentant evitar conseqüències més negatives abans de l'arribada del president dels EUA, Donald Trump, a Israel i Palestina el 22 de maig. Però això no significa que els vaguistes o les autoritats israelianes estiguin disposades a cedir.

Tot i això, el diari 'Al-Hayat' de Londres ha informat que les autoritats palestines i les autoritats israelianes estan negociant intensament una sortida a la crisi. D'acord amb fonts palestines, ningú no vol que el president Trump arribi a la zona coincidint amb un deteriorament substancial de la salut dels presos.

En l'actualitat hi ha 6.500 palestins presos a Israel, dels quals 300 són menors, 57 són dones i 13 són diputats. També hi ha 500 presoners "administratius", que és com es coneixen els detinguts que no han estat jutjats i generalment desconeixen perquè han estat detinguts. Des de l'any 1967, quan Israel va ocupar Cisjordània i Gaza, el 40% dels homes palestins han passat per les presons israelianes.