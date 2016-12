Processen a Cristina Fernández per irregularitats en la concessió d'obra pública

La Justícia argentina ha dictaminat el processament de l'expresidenta Cristina Fernández de Kirchner per associació il·lícita i administració fraudulenta en una causa que investiga presumptes irregularitats en la concessió d'obra pública durant el seu mandat (2007-2015), segons han informat fonts judicials.

Si bé l'argentina ja suma un altre processament per presumptes irregularitats en la venda de dòlars per part del Banc Central durant la seva gestió, és la primera vegada que és processada per una causa relacionada amb delictes de corrupció. A través de Twitter, Fernández ha denunciat la persecució a què, segons ella, està sotmesa.

Asociación ilícita fue la figura penal creada por gobiernos de facto utilizada por todas las dictaduras para perseguir dirigentes opositores — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 27 de desembre de 2016

L'expedient, pel qual l'exmandatària ja va declarar com investigada a l'octubre, estudia un suposat esquema de "beneficis exclusius" a favor del grup Austral, propietat de l'empresari Lázaro Báez –pròxim al difunt president Néstor Kirchner i actualment detingut per una altra causa relacionada amb el blanqueig de diners–, en detriment de les arques de l'Estat.

El jutge Julián Ercolini ha ordenat, a més, un embargament de 10.000 milions de pesos (uns 664 milions de dòlars) contra Fernández i el processament de, entre altres, Báez, l'exministre de Planificació Federal, Juliol De Vido, i de l'exsecretari d'Obres Públiques, José López.

La Fiscalia ja havia apuntat a un presumpte delicte d' "administració infidel" i de negociacions incompatibles amb la funció pública, i també va veure indicis d'un suposat pla per realitzar milionàries obres públiques a la província meridional de Santa Cruz (bressol del kirchnerisme) que van beneficiar a Báez.

Responsabilitat penal

En la seva resolució, el jutge ha ordenat el processament de Fernández com "coautora penalment responsable del delicte d'associació il·lícita en concurs real amb el d'administració fraudulenta agreujada per haver-se comès en perjudici d'una administració pública".

El magistrat ha assenyalat que "està acreditat" que a més de Fernández, De Vido, López i Báez, l'exadministrador general de la Direcció de Vialitat d'Argentina, Nelson Periotti, l'exsubsecretari de Coordinació d'Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner, tots processats, "i altres persones la intervenció de les quals encara no es troba acreditada", haurien format part d'una associació que hauria funcionat, almenys, entre el 8 de maig de 2003 i el 9 de desembre del 2015.

"Destinada a cometre delictes per aconseguir il·legítimament i de manera deliberada fons assignats a l'obra pública viària, en principi, a la província de Santa Cruz", remarca el dictamen.

En el cas de l'excap d'Estat, Ercolini assenyala que "hauria perjudicat els interessos confiats en violar el seu deure d'administrar i tenir cura fidelment els béns de l'estat que estaven sota l'òrbita de la seva responsabilitat, en funció de la seva qualitat de cap de Govern i responsable política de l'administració general del país".

A la seva sortida dels tribunals quan va ser citada a declarar, Fernández va reiterar que se sent víctima d' "una maniobra formidable de persecució política i de fustigació mediàtica" posada en marxa per l'actual executiu, encapçalat per Mauricio Macri.

En la seva opinió, d'aquesta manera l'actual president intenta "tapar el desastre econòmic i social que té l'Argentina".