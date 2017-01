Prop de 60 morts en una presó de Manaus per un motí

Prop de 60 persones han mort a la presó Anísio Jobim de la ciutat de Manaus, al Brasil, per una baralla entre membres de càrtels de droga rivals, en un dels episodis més violents que es recorden en un centre penitenciari brasiler. Els càrtels enfrontats serien el PCC, el grup més poderós del país, provinent de la ciutat de Sao Paulo; i un grup local de Manaus conegut com a Família Nord. En la massacre han mort només membres del grup PCC i algun reu no relacionat amb cap dels càrtels. Els dos grups es disputen el control de la regió amazònica.

La baralla va començar diumenge a la nit i va ser controlada per les autoritats dilluns a les set del matí, segons Sergio Fontes, cap de seguretat de l'estat d'Amazones, en declaracions a l'agència Reuters. Segons ha admès, encara queda per determinar quants presoners s'han escapat. El diari de la ciutat 'Em Tempo' ha informat que molts dels cossos els han trobat decapitats.

El grup Família Nord, autor dels sanguinaris actes, són aliats del grup Comando Vermelho (CV) de Rio de Janeiro, el segon més important del país i històricament enfrontat al càrtel de Sao Paulo. Tot i que hi va haver una treva entre els dos grans grups durant uns anys, fa mesos que les seves discrepàncies s'han tornat a fer notar en forma de violència.

Poques hores abans de la rebel·lió va tenir lloc una fuga de presos en un centre penitenciari de la mateixa ciutat, la presó Antônio Trindade, d'on van marxar desenes de reus. Segons Fontes, l'acte va servir per desviar l'atenció de la policia.

Aquest és l'acte més sanguinari en un centre penitenciari del Brasil en 25 anys. L'any 1992, van ser assassinats 111 reus a la presó de Carandirú, a Sao Paulo.

El servei penitenciari brasiler és un dels més caòtics del món, amb grans aglomeracions dins les presons i males condicions per als reus. En moltes ocasions, la superpoblació penitenciària és deguda a la presó preventiva. Human Rights Watch fa temps que té el sistema penitenciari brasiler en el seu punt de mira denunciant les males condicions en què viuen els presos, fet que en moltes ocasions propicia motins i problemes interns.