Protestes massives a Romania contra la llei que perdona alguns delictes de corrupció

Els carrers de Bucarest han viscut les protestes més multitudinàries des de 1989 per la nova llei que despenalitza alguns delictes de corrupció. Entre 200.000 i 300.000 persones s'han manifestat malgrat el fred intens al crit de "Lladres!" i "Dimissió", contra el govern socialdemòcrata després de l'aprovació del decret que perdona l'abús de poder per als delictes en què el perjudici sigui inferior a 44.000 euros.

A més de la capital, també hi ha hagut protestes a Timisoara, el bressol de la revolució de 1989 que va posar fi a la dictadura de Nicolae Ceausescu.

El nou govern socialdemòcrata va guanyar les eleccions del passat 11 de desembre. El decret ajudarà del partit governant, Liviu Dragnea, investigat actualment per suposada corrupció quan era president d'una província. Dragnea no podrà ser primer ministre per haver estat condemnat per un delicte de manipulació electoral en un referèndum

L'esmena amnistia a més a uns 2.700 condemnats per delictes menors, inclosos alguns per corrupció, i reduirà a la meitat les penes als presos amb més de 60 anys d'edat, independentment del seu crim.

El Govern ha pres aquesta decisió amb el rebuig dels partits de l'oposició, de la Fiscalia Anticorrupció, el Consell de Magistratura i el mateix president de Romania, Klaus Iohannis.