Punt final d’una campanya per a una elecció que canviarà França

Aquesta és l’elecció del desconcert. L’últim dia de campanya es va tancar ahir a les 23.59 hores amb un clima d’especial tensió per a Marine Le Pen i el vent a favor per a Emmanuel Macron. El socioliberal, que sembla que ha tret profit del debat televisiu de dimecres, arribava per primera vegada al 61,5% d’intenció de vot segons l’últim sondeig publicat. En canvi, la candidata del Front Nacional, en descens a les enquestes, va haver d’entomar insults i crits de protesta als voltants de la catedral de Reims, l’escenari triat per a Marine Le Pen per posar un punt final solemne a la campanya. De tornada a París, Le Pen va acusar durament els seguidors de Macron d’haver volgut boicotejar l’acte. El to s’enduria en un moment de màxima tensió: les últimes paraules i gestos són crucials i compten per a molts, sobretot per als indecisos.

No serà aquest el cas del Jacques, un jubilat de 70 anys que pren un cafè a la rodalia de la Gare de l’Est, abans no surti el tren cap al seu poble, a 40 quilòmetres de París. Ell va votar Fillon fa dues setmanes i sap a qui donarà el vot a la segona volta: “Jo votaré Marine Le Pen, sens dubte. Si no guanya el Front Nacional, serà l’última vegada que voto a la vida”. El Jacques -que prefereix no donar el seu cognom- parla de l’atur i carrega contra la incompetència de l’esquerra. “Des de Mitterrand, tot va malament”, sentencia. ¿I si guanya Le Pen i França surt d’Europa? “No es preocupi -diu amb to volgudament tranquil·litzador-, hi haurà duanes, però vostè podrà entrar igualment”.

El que no pot ser, segueix el Jacques, mirant de fer raonable la seva elecció, és que construïm Europa amb gent “de fora”. “Jo he treballat amb polonesos, espanyols i portuguesos durant molts anys, al camp i a les fàbriques”, diu. “La resta són diferents, no són gent com nosaltres, i allà on arriben hi ha problemes”. El mateix creu el seu veí de taula, que s’autoconvida a la conversa: “Però jo no votaré Le Pen, que també ha posat mà a la caixa del Parlament Europeu. Jo no penso votar; tots són igual de podrits, aquest polítics”. Ni el Jacques ni el seu veí de taula van veure el debat televisat que sembla que ha fet sortir més d’un de la indecisió: “Jo no miro la tele, és dels mundialistes de Macron, dels que volen fer-lo president i treure’n profit”. Cap dels dos votarà Macron i, malgrat tot, tots dos coincideixen: “Guanyarà Macron, el representant dels que tenen els diners”. Aquest és el perill, alerten els que no es cansen de dir que Marine Le Pen encara no ha perdut. “Donar per suposada una victòria de Macron i no mobilitzar-se és un error”, deia ahir un editorial de Le Monde.

En tot cas, ahir els mitjans parlaven de la baraka de Macron: una conjugació favorable dels astres que ni tan sols ell podia imaginar el dia que va dimitir del govern com a ministre d’Economia per consagrar-se en el moviment que ell mateix havia fundat. El líder d’En Marxa, un moviment que porta les seves inicials (Emmanuel Macron), també va triar ahir una catedral, la de Rodez, al sud de França, com a escenari per al final de campanya. Després va concedir una entrevista a Mediapart, el portal de periodisme d’investigació clarament posicionat a l’esquerra. Macron semblava que adoptava ahir el rol de conciliador, però la tensió d’aquesta campanya pesarà en aquesta jornada de reflexió.

Difícil equilibri

Si els francesos donen la raó als sondejos, la derrota del Front Nacional podria significar la desfeta del partit d’ultradreta, que tindria problemes de supervivència després d’una batalla interna entre línies massa divergents. Macron a l’Elisi donaria un respir a França i de retruc a Europa, però el seu repte no és fàcil: haurà de trobar la confiança dels que el votaran per eliminació i no per adhesió. Ningú no s’atreveix a mullar-se. Trump i el Brexit estan en boca de tots els especialistes. “ Oui, mais ... ”