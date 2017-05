Merkel i Putin es reuneixen per discutir sobre Ucraïna i Síria

El president de Rússia, Vladímir Putin, ha rebut aquest dimarts a la seva residència estiuenca de Sotxi, al mar Negre, la cancellera alemanya, Angela Merkel, amb qui discutirà sobre el conflicte a Síria, Ucraïna i Líbia, entre d'altres.

"No podem deixar d'aprofitar aquesta visita per tractar les nostres relacions bilaterals i els punts més conflictius entre nosaltres (Ucraïna i Síria)", li ha dit Putin a Merkel quan la líder alemanya ha arribat a Rússia.

La cancellera, per la seva part, ha dit que espera "amb alegria" les converses amb Putin. "És clar que parlarem d'assumptes internacionals, però també de les nostres relacions bilaterals", ha dit Merkel.

"Li he deixat clar a Putin que farem tot el que faci falta per assegurar un alto al foc a Síria. Tenim desacords, però esperem continuar dialogant. En això consisteix la diplomàcia", ha dit Merkel.

Els dos mandataris es retrobaran en aquesta ciutat balneari del sud de Rússia, Sotxi, en dos mesos, quan tindrà lloc la cimera del G20, on hi són representats tant Alemanya com Rússia.

La d'aquest dimarts és la primera reunió bilateral entre Merkel i Putin des de fa dos anys, temps durant el qual les relacions entre els dos líders s'ha refredat a causa de les diferències a Síria i Ucraïna.

La UE va imposar sancions contra Rússia precisament per la seva actuació en el país d'Europa de l'Est: l'annexió de Crimea i la seva intervenció al Donbass, on donen suport als rebels.

Durant la seva trobada, Merkel i Putin també han parlat sobre les protestes a Rússia en contra de la corrupció, i el tractament que el Kremlin fa amb l' oposició.