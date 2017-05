Merkel i Putin escenifiquen les seves diferències

L’agenda del president rus, Vladímir Putin, treu fum: Putin es va reunir aquest dimarts amb la cancellera alemanya, Angela Merkel, va parlar per telèfon amb el president dels EUA, Donald Trump, i es trobarà, aquest dimecres, amb el president turc, Recep Tayyip Erdogan. Tot això, tot i estar instal·lat, durant aquests dies, en la seva residència d’estiu a la ciutat balneari de Sotxi –al mar Negre–.

Amb tots ells, Putin té previst discutir sobre la situació del conflicte sirià.“Li he deixat clar a Putin que farem tot el que faci falta per assegurar un alto al foc a Síria. Tenim molts desacords, però esperem continuar dialogant. En això consisteix la diplomàcia”, va dir Merkel aquest dimarts, després de reunir-se amb Putin, qui, a diferència de la cancellera alemanya, dona suport al Govern del dictador Baixar al-Assad.

Com Merkel, Trump, en la seva conversa telefònica amb Putin, va discutir amb seu homòleg rus les seves diferències a Síria: el multimillonari, l’administració d’Obama, dona suport als rebels sirians.

Durant la roda de premsa posterior a la trobada amb Merkel,però, Putin va reiterar la posició del Kremlin respecte a l’ús d’armes químiques a Síria.

“S’ha de castigar els culpables, però només a través d’una investigació imparcial, feta per Nacions Unides”, va dir el president rus, que desconfia, per tant, de la recerca realitzada pels serveis d’intel·ligència francesos i nord-americans, que consideren que el responsable de l’atac amb armes químiques contra població civil de fa un mes no és altre que Al-Assad.

Durant la reunió, però, també es van tractar altres temes, com la crisi a Ucraïna i les suposades ingerències russes en les campanyes electorals dels Estats Units i França. Merkel, que es presenta a la reelecció el pròxim setembre, va esquivar, com va poder, el tema davant la premsa: “Els alemanys sabran destriar la informació falsa. Jo no em considero una persona ansiosa, i em presentaré d’acord amb les meves conviccions”.

Putin, en canvi, va usar un to més contundent davant les acusacions d’ingerència. “Mai hem interferit en la política interna d’un altre país”, va afirmar el president rus en referència a les acusacions d’intentar afavorir, durant la campanya electoral als Estats Units, Trump per sobre de Hillary Clinton.

“I exactament això és el que ens agradaria que passés amb nosaltres. Hi ha altres països que intenten incidir en la política interna russa, finançant ONGs al nostre país”, va dir Putin davant de Merkel. La cancellera, segons va explicar ella mateixa, li havia demanat al seu homòleg rus que incideixi a Txetxènia perquè es respectin els drets humans dels homosexuals.

“Li he mencionat el molt negatiu informe sobre la situació dels gais a Txetxènia”, va dir Merkel sobre una exclusiva del diari rus ' Nóvaya Gazeta', en què es documenta casos de tortura i empresonament forçat a ciutadans txetxens només pel fet de ser homosexuals.

Erdogan torna a Rússia

Aquest dimecres, Erdogan es trobarà amb Putin per tercera vegada en menys d’un any: tots dos líders mantenen una molt bona relació des de l’intent de cop d’Estat contra el president turc de juliol passat. Llavors, Putin li va allargar la mà a Erdogan, mentre que la UE i els EUA van criticar durament les purgues contra l’oposició turca.

De fet, en un acte del seu partit celebrat aquest dimarts, Erdogan va dedicar unes paraules no gaire amables a la UE. “Si no s’obren aviat els nous capítols d’adhesió de Turquia a la Unió Europea, només us podrem dir adeu. No hi ha alternativa”, va dir el president turc.

Tot i que el país és candidat a entrar al club des del 1999, el procés està, des de fa mesos, completament aturat: el president de la Comissió, Jean Claude Junker, va afirmar, a l’agafar el seu càrrec, que durant el seu mandat –fins el 2019– la UE no s’ampliarà.