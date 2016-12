Putin alliçona els EUA d’Obama

Vladímir Putin s'ha defensat aquest divendres, durant la seva gran roda de premsa anual, de les acusacions segons les quals Rússia hauria interferit en la campanya presidencial dels Estats Units i va carregar contra el Partit Demòcrata nord-americà per haver intentat dividir la nació i no saber pair la derrota.

“Tot són intents de l’administració actual i dels dirigents del Partit Demòcrata dels EUA de responsabilitzar dels seus fracassos els factors externs”, ha contestat Putin a la pregunta de si hackers russos havien interferit en la campanya nord-americana i de si ell hi tenia res a veure. “Qui sap que eren hackers? Qui ha dit que actuaven des de Rússia?”, ha reptat Putin. Per a ell el més important és que els atacs informàtics van revelar que el Partit Demòcrata manipulava l’opinió pública i creu que això deu ser veritat vistes les dimissions que hi va haver després.

El cap del Kremlin ha recordat que el partit de Barack Obama va perdre “no només als comicis presidencials, sinó també al Senat i al Congrés, on els republicans tenen majoria, també això és obra meva?” Segons Putin, l’administració actual té “problemes estructurals” i “hi ha una gran escletxa entre el que està bé i el que està malament per a l’elit i per a les masses populars”. En canvi, el president rus creu que “Trump sí que ha sabut entendre els ànims de la societat nord-americana” i “va anar fins al final encara que ningú cregués en la seva victòria, tret de nosaltres”.

Estimat als EUA?

Putin ha valorat de forma positiva que el 37% dels votants del Partit Republicà simpatitzin amb ell dient que això no és mèrit seu. “Significa que bona part de la societat nord-americana coincideix amb nosaltres en com s’ha d’organitzar el món, en quins són els problemes i les amenaces”, ha argumentat. El president rus ha expressat la seva disposició a millorar les relacions amb Washington a partir de la primera trobada amb Trump. Putin també voldria portar-se més bé amb la Unió Europea, però lamenta que l’actitud de Brussel·les al principi del conflicte a Ucraïna i la posterior guerra de sancions impossibilitin la cooperació plena en la lluita antiterrorista.

Putin ha exhibit múscul quan ha assegurat que en aquests moments “la Federació de Rússia és més forta que qualsevol dels agressors potencials”, gràcies a la modernització de les forces armades, la geografia i la tríada nuclear de Rússia. De tota manera, ha volgut destacar que tot aquest potencial respecta tots els acords internacionals i que van ser els EUA els que van començar l’actual carrera armamentística quan el 2001 van sortir de manera unilateral del Tractat de Míssils Antibalístics ABM signat el 1972 amb la Unió Soviètica.

Desestabilitzar relacions

La roda de premsa estava prevista per dijous però el Kremlin la va posposar pel funeral de l’ambaixador rus assassinat dilluns a Turquia. Putin està convençut que darrere d’aquest crim, i segurament també darrere l’abatiment de l’any passat d’un caça rus, hi ha l’intent de desestabilitzar les relacions entre Russia i Turquia. En aquest sentit, el cap del Kremlin va destacar la importància de la cooperació entre els dos països, juntament amb l’Iran i el president sirià, Baixar al-Assad, per dur a terme a Alep el que va qualificar com la “missió humanitària internacional més gran”.

Putin se sent molt fort per tota una sèrie de factors, com el suport indiscutible que té a Rússia, el seu paper en la lluita antiterrorista internacional, la victòria de Trump, l’avanç de les forces del Baixar al-Assad gràcies al suport rus, el pes de Moscou al Pròxim Orient, l’annexió de Crimea o els problemes interns de la Unió Europea. Ningú dubta que es presentarà i guanyarà les eleccions presidencials del 2018 però ahir ell va voler mantenir la intriga i va dir que valorarà “com està el món i què s’ha fet i què es pot fer i decidirà si s’hi presenta o no”.