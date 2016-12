Putin espera Trump

Vladímir Putin va renunciar ahir a respondre amb l’ull per ull a les sancions imposades per Barack Obama pels ciberatacs que van interferir en les eleccions presidencials dels EUA del novembre passat i que el president sortint considera que van perjudicar la campanya de Hillary Clinton, tot i que reconeix que no van tenir impacte en el resultat final.

Obama va anunciar dijous les mesures contra Rússia -preses contra rellotge perquè deixarà la presidència el 20 de gener- que impliquen l’expulsió de 35 agents i les seves famílies, i sancions per a dos dels principals serveis d’intel·ligència russos que operen als Estats Units. El mateix dia l’FBI publicava un informe, el més detallat fins ara, que inclou mostres del codi informàtic que va ser emprat durant la campanya pels hackers. El document recull com, a partir de mitjans del 2015, l’agència d’intel·ligència exterior de Rússia va enviar per correu electrònic un enllaç fals a més de 1.000 destinataris, entre els quals hi ha el cap de campanya de Clinton, John Podesta.

En conèixer les represàlies nord-americanes, el ministre d’Exteriors rus, Serguei Lavrov, va avisar que no acceptaria les sancions sense donar una resposta, i que les acusacions d’Obama i de l’FBI no tenien fonament. Lavrov va suggerir a Putin una contrarèplica calcada a les mesures dels EUA: declarar persona non grata 35 funcionaris nord-americans i prohibir-los l’ús d’una casa de camp i un magatzem.

“Tenint en compte com funcionen les relacions internacionals, Rússia té tots els motius per donar la resposta adequada”, va dir Vladímir Putin just abans de rebaixar la tensió en renunciar a tensar la corda. En un gest diplomàtic sense precedents, el cap del Kremlin es va negar a una rèplica basada en el principi de “reciprocitat”, tal com proposava Lavrov. És més, el president va convidar els fills dels diplomàtics nord-americans a la tradicional festa de Cap d’Any del Kremlin i va assenyalar que vol “evitar crear-los problemes”. També va tenir paraules per a l’administració Obama quan va assegurar que no es rebaixarà “al nivell d’una diplomàcia irresponsable i d’anar per casa”.

En un comunicat difós pel govern, el president rus s’explicava en relació amb l’anunci de Lavrov de prohibir l’accés a les instal·lacions que fa servir la diplomàcia dels EUA: “No expulsarem ningú. No prohibirem ni a les seves famílies, ni als seus fills gaudir dels seus llocs habituals de descans durant les festes nadalenques”.

Tot apunta que Putin ha renunciat a l’enfrontament perquè no dóna valor a unes sancions que arriben a vint dies del nomenament de Donald Trump, amb qui comparteix simpaties i que ha trencat la dinàmica tradicional nord-americana de considerar els russos el seu enemic més gran. “Els pròxims passos per al restabliment de les relacions entre els dos països les prendrem partint de les polítiques que proposi el govern de Donald Trump”, va dir ahir.

L’última jugada d’Obama

A més, el magnat ha posat en dubte en reiterades ocasions la versió de l’FBI sobre l’espionatge rus per influir en les eleccions presidencials del 8 de novembre. En qualsevol cas, i tot i que en un primer moment podria semblar que Trump es desdiria de les sancions de l’administració Obama quan sigui cap de govern, la jugada final del seu antecessor podria portar-li problemes. Un cop a la Casa Blanca, el republicà haurà de decidir si aixeca les sancions a les agències d’intel·ligència russes, malgrat que molts dels congressistes republicans són partidaris d’obrir una investigació sobre les presumptes accions de Moscou.

Si les aixeca, suposarà que el president Trump rebutja les conclusions de les investigacions dels serveis estatals d’intel·ligència, i s’estrenarà en el càrrec amb el més que probable malestar dels agents de les agències.