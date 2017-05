Putin està disposat a entregar la transcripció de la trobada entre Trump i Lavrov

El president rus, Vladímir Putin, ha dit avui que està disposat a entregar la transcripció de la trobada que van mantenir la setmana passada Donald Trump i el ministre rus d'Exteriors, Serguéi Lavrov. "Si l'Administració dels EUA ho considera oportú, estem disposats a oferir al Senat i a la Càmera dels EUA la gravació de la conversa", ha dit Putin en roda de premsa. L'assessor del president ha aclarit seguidament que el Kremlin no disposa de la gravació sinó de la transcripció.

Mitjans nord-americans van denunciar la setmana passada que en aquesta reunió, celebrada al Despatx Oval de la Casa Blanca, Trump va compartir amb Lavrov informació classificada sobre els plans de l'Estat Islàmic per utilitzar ordinadors portàtils amb l'objectiu d'atemptar contra avions en vol.

"Veiem que als EUA s'està desenvolupant una esquizofrènia política. No puc explicar d'una altra manera les acusacions contra el president (Trump) d'haver compartit secrets amb Lavrov", ha dit Putin després de reunir-se amb el primer ministre italià, Paolo Gentiloni. Ha afegit, fent broma: "Per cert, avui ja he parlat amb ell (Lavrov) i hauré de renyar-lo perquè no va compartir amb nosaltres el secret, ni amb mi ni amb els serveis d'intel·ligència. Molt malament per part seva."

"A dia d'avui, la lluita política dels EUA ens preocupa perquè costa imaginar quines altres coses pot inventar la gent que genera aquestes tonteries per instigar ànims anti-russos", ha dit el president rus. Segons Putin, "aquestes persones no entenen que perjudiquen el seu propi país i, en aquest cas, són senzillament estúpids. I, si ho entenen, són perillosos i juguen brut". "Només el poble estatunidenc ha d'avaluar la gestió del president Donald Trump i, per descomptat, podrà fer-ho quan el deixin treballar a ple rendiment", ha subratllat. D'altra banda, el mandatari rus ha valorat molt favorablement els resultats de la reunió entre Trump i Lavrov.

El president Trump va admetre ahir a Twitter que havia compartit amb Rússia certa informació relativa al terrorisme en aquesta reunió i va assegurar que té "el dret absolut" a fer-ho. Per la seva banda, la Casa Blanca ha insistit en què Trump no va fer res "inapropiat" ni va posar en risc la seguretat nacional, tot i que ha declinat confirmar si la informació que es va donar a Lavrov era secreta.