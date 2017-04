"Quants nens més han de morir perquè a Rússia li importi?". L'ambaixadora nord-americana a l'ONU, Nikki Haley, ha estat aquest dimecres especialment crítica en la seva intervenció per condemnar els atacs químics a Síria. L'alta funcionària s'ha aixecat del seu seient i dempeus ha mostrat a la resta de diplomàtics de la sala fotografies d'algunes de les víctimes del suposat atac químic que dimarts va matar més de 70 persones.

Les dures paraules han estat gairebé un foc d'artificis perquè la sessió del Consell de Seguretat de l'ONU ha acabat sense acord i ni tan sols s'ha posat a votació al proposta de resolució presentada pels Estats Units, el Regne Unit i França.

El text, a iniciativa de la delegació francesa, proposava la condemna a l'atac amb agents químics a la regió siriana d'Idlib i alhora reclamava que s'obrís una investigació de l'Organització per a la Prohibició de les Armes Químiques per determinar les circumstàncies de l'atac contra civils.

"No podem tancar els nostres ulls a aquestes imatges. No podem tancar les nostres ments a la nostra responsabilitat d'actuar", ha assenyalat Haley, que ha assenyalat el "segell distintiu" del règim de Baixar al-Assad, a qui dona suport incondicional Rússia, alhora que ha recordat els antecedents recents.

En aquest sentit, ha criticat el veto de Rússia i la Xina el gener passat en una resolució que buscava sancionar Síria per aquests atacs químics i ha considerat que, si no s'actua, aquest tipus d'atrocitats continuaran.

"Si no estem preparats per actuar, llavors aquest Consell seguirà reunint-se mes rere mes per expressar la seva indignació a noves notícies d'armes químiques i això no s'acabarà", s'ha lamentat Haley, que ha apuntat que no descarta que els Estats Units prengui accions unilaterals a Síria si no hi ha resposta a l'atac químic.

Prèviament, Rússia havia responsabilitzat a través d'un comunicat els rebels sirians en assegurar que el gas provenia d'un dipòsit d'armes químiques dels grups opositors al règim de Damasc. Els Estats Units han respost: "Això no ens ho creiem", han dit.

Durant els últims anys, Moscou s'ha servit del seu dret de veto per frenar diverses accions sobre Síria en el Consell de Seguretat de l'ONU.

Haley ha acusat Moscou d'utilitzae una "falsa narrativa" per protegir els seus aliats de Damasc i ha acusat Al-Assad, Rússia i l'Iran "de no tenir interès en la pau".