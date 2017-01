Quatre detinguts a Chicago per torturar un discapacitat i emetre-ho en directe per Facebook

Quatre persones han sigut detingudes a Chicago per la seva suposada implicació en un vídeo difós en directe per la xarxa social Facebook en què es pot veure com un jove, disminuït psíquic, és torturat. A la gravació, la víctima apareix lligada i emmordassada i és colpejada per diversos individus que insulten el president electe dels Estats Units, Donald Trump, i la població blanca.



Segons la policia, que no ha revelat la identitat de la víctima, les imatges es poden qualificar de delicte d'odi.

La víctima, d'uns 18 anys, podria haver estat segrestada fins a 48 hores abans de transmetre's el vídeo en directe, dimarts. A les imatges es veu un mínim de quatre persones torturant el jove. Els seus pares en van denunciar la desaparició dilluns.

A la gravació, de 30 minuts, s'observen els atacants tallant la roba de la víctima, tirant-li cendres de cigarreta, propinant-li puntades de peu al cap i tallant-li el cuir cabellut amb un ganivet. El grup violent també obliga la víctima a insultar Donald Trump i a beure aigua del vàter mentre alguns d'ells se n'enriuen.