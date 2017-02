Què és i com ens afecta l’acord amb el Canadà?

El Tractat de Lliure Comerç amb el Canadà, CETA, aprovat ahir sense sorpreses per l’Eurocambra, ha passat més desapercebut que l’acord comercial amb els EUA (el TTIP), ara aturat, però s’està tramitant des del 2009. Tot i que encara és un desconegut per a molts europeus, l’acord tindrà impacte en el nostre dia a dia.

En què consisteix el tractat?

Anomenat de “nova generació” va més enllà de reduir al mínim els aranzels duaners i es marca com a objectiu que totes dues bandes eliminin traves administratives i legals perquè, un cop s’apliqui, només hi hagi un 3% d’exportacions sota aquestes restriccions en comptes de les actuals 36. En definitiva, la Comissió Europea vaticina que creixeran l’exportació i les inversions, així com la prestació de serveis i la venda de béns al Canadà.

Quan està previst que entri en vigor?

A partir d’ara, 38 Parlaments nacionals i regionals dels estats membres de la UE hauran de passar el text a votació per ratificar el tractat. El nou tràmit es presumeix complicat, sobretot als Països Baixos, on el CETA és molt contestat socialment, i a Bèlgica, on també ha de passar per votacions a les cambres flamenca i valona. Segons els càlculs de la UE hauria d’entrar en vigor el 2021.

Qui resol els conflictes i denúncies?

El CETA crea tribunals privats que han de resoldre els conflictes entre els estats i les empreses. Si una empresa creu que la legislació local la perjudica pot presentar una denúncia a aquests tribunals, que no tenen res a veure amb el sistema judicial de cada país.

Què és la convergència de normes?

És un dels grans punts dels defensors del CETA: es preveu avançar cap a l’equivalència de normes, que permetrà que una empresa europea que vulgui exportar només necessiti disposar del certificat local, ja que el país americà es compromet a acceptar els estàndards europeus com a propis.

Europa es protegeix dels productes prohibits?

La Unió Europea ha vetat la importació de productes carnis engreixats amb hormones, que sí que estan permeses al Canadà, però des dels ecologistes o ONGs ambientalistes s’alerta que el que fa el CETA és obrir la porta a suavitzar la legislació europea, també pel que fa a l’ús de transgènics.

Es protegeixen les denominacions d’origen?

El Canadà blindarà 145 de les 1.500 denominacions d’origen europees i s’elevarà de 20 a 22 anys la protecció de les patents farmacèutiques dels laboratoris de la Unió.