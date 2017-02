Què és l'agent nerviós VX i com es fa servir d'arma?

Les anàlisis practicades al cadàver de Kim Jong-nam han determinat que va morir assassinat amb el potent agent nerviós VX, una substància classificada com a arma de destrucció massiva.

Què és l'agent VX?

Es tracta d'una substància generada artificialment que no té ni olor ni gust amb efectes mortals –en qüestió de minuts o hores– per contacte o inhalació.

Està classificada com una arma de destrucció massiva per l'ONU i la seva producció i emmagatzematge està prohibit per la Convenció sobre Armes Químiques del 1993.

És l'agent més tòxic conegut en l'arsenal d'armes químiques, 100 vegades més potent que el sarín.

Com funciona?

Com tots els agents nerviosos, el VX atura el funcionament d'un enzim vital per al cos humà que, entre altres efectes, provoca una disfunció del sistema respiratori i la mort.

L'agent en estat líquid és viscós, s'evapora lentament i els seus efectes mortals persisteixen durant dies. En estat gasós és l'agent més mortal dels que es coneixen.

Per inhalació, ingestió o contacte amb la pell interfereix en la transmissió dels impulsos nerviosos. I també es pot utilitzar per contaminar aigua o aliments.

S'ha fet servir algun cop?

Només Rússia i els EUA han admès que tenen reserves d'agent VX, però es creu que altres països també en tenen.

Segons una experta en armes químiques citada per la BBC, l'Iraq va produir aquesta substància als 80 i hi ha informacions, sense confirmar, que apunten que la va fer servir a la guerra amb l'Iran.

L'expert assegura que el 1969, un vessament en una base militar dels EUA al Japó va provocar que 23 soldats i un civil haguessin de rebre assistència hospitalària.

Corea del Nord produeix VX?

Corea del Sud, l'etern enemic de Corea del Nord, manté que el germà de Kim Jong-il va ser assassinat per agents de Pyongyang, però el règim nord-coreà, una de les dictadures més tancades i fèrries del món, ho nega.

Si Corea del Nord fos la responsable de l'assassinat amb l'agent VX no només hauria comès un crim en sòl estranger, sinó que també hauria mostrat al món que té aquesta substància entre el seu arsenal químic.

Corea del Nord, amb Egipte i el Sudan del Sud, no van signar ni ratificar la Convenció sobre Armes Químiques, i Corea del Sud assegura que té plantes de producció d'aquest arsenal i entre 2.500 i 5.000 tones en estoc.