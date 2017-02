Una de les principals assessores del president dels EUA, Donald Trump, va fer ahir una crida expressa als nord-americans a comprar roba de la marca d’Ivanka Trump, la filla gran del mandatari, que la cadena Nordstrom acaba de retirar del seu catàleg. En una entrevista a Fox News, des de la sala de premsa de la Casa Blanca, Kellyanne Conway, una de les conselleres del president, va demanar als nord-americans: “Que tothom surti i vagi a comprar roba de la Ivanka. Jo ara sortiré i compraré alguna cosa”. “És una línia de roba meravellosa. Jo en tinc algunes peces. Li faré publicitat gratuïta: surtin i comprin”, va insistir Kellyanne Conway quan se li va preguntar per la mesura de la cadena Nordstrom.

El dia abans el mateix president Trump havia lamentat a Twitter la decisió de Nordstrom, a qui va acusar de tractar “injustament” la seva filla retirant la seva marca de roba, una mesura que oficialment l’empresa justifica per la baixa demanda. Però la retirada arriba després d’una llarga campanya de pressió contra Nordstrom per boicotejar les marques relacionades amb la família Trump.

Una violació del codi ètic

La crida de la consellera de Trump a comprar roba d’una marca determinada va desencadenar ahir un petit temporal a Washington, ja que es tracta d’una violació flagrant del codi ètic federal, que fixa que “cap membre o funcionari del govern pot utilitzar el seu càrrec públic per al seu propi benefici, ni per publicitar cap producte, servei o empresa, ni per al guany privat d’amics, família o persones pròximes”. Diferents experts legals van assegurar que Kellyanne Conway havia infringit aquesta normativa i la Casa Blanca va assegurar que s’havia “parlat” d’aquesta qüestió amb l’afectada.