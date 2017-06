Quines conseqüències implica aïllar Qatar?

Comunicacions

L'Aràbia Saudita impedirà a partir de demà dimarts que els avions de Qatar travessin el seu espai aeri i aterrin en el regne, així com que les companyies registrades al seu país facin viatges directes o amb escales Qatar. Altres aerolínies com EgyptAir, Gulf Air -de Baréin- o Etihad Airways -de EAU- o FlyDubai ja han cancel·lat tots els seus vols que es dirigeixen a Doha a partir de demà.

Qatar Airlines és la segona companyia aèria més gran de la regió, després d'Emirates, que també s'ha afegit al boicot i talla la connexió amb Doha.

Sacsejada al Golf Pèrsic

Frontera terrestre i marítima

Qatar és una península al Golf Pèrsic que limita només amb l'Aràbia Saudita, que ha tancat la seva frontera terrestre. La resta de països amb sortida al mar han tancat els seus ports a vaixells procedents de Qatar.

Relacions diplomàtiques

Els estats de l' Aràbia Saudita, Egipte, els Emirats Àrabs Units i Bahrain han tallat relacions amb Qatar, a qui acusen de donar suport al terrorisme. S'hi han afegit els governs a l'exili del Iemen i de l' est de Líbia, el què suposa el trencament més gran en l'escenari àrab dels últims anys. També les Maldives, unes illes al mig de l'oceà Índic, han secundat la crida saudita.

El Caire i Abud Dhabi han donat 48 hores de termini a l' ambaixador qatarià per abandonar el país en anunciar-li que la seva acreditació oficial expira aquest dimecres.

Per contra, l' Iran -la potencia xiïta enemistada amb els saudites- i el Pakistan ja han afirmat que no es replantegen modificar les seves relacions amb Doha i han apuntat que tallar la via diplomàtica amb el regne no és la solució a cap conflicte. Turquia, una altra potència cabdal a la regió, ha fet una crida a mantenir obertes les vies de diàleg entre tots els actors.

Expatriats i ciutadania

Qatar ha instat els seus ciutadans que resideixen o estan temporalment als Emirats Àrabs Units que abandonin el país en les pròximes dues setmanes.

El regne saudita expulsa del seu territori els ciutadans qatarians i ordena els seus nacionals residents al país que l'abadonin.

Guerra al Iemen

El trencament de relacions diplomàtiques ha suposat també l' expulsió automàtica de Qatar de la coalició àrab que lidera l'Aràbia Saudita contra els rebels xiïtes houties al Iemen.

Comerç

Els Estats Àrabs Units i l'Aràbia Saudita han aturat les exportacions de sucre blanc a Qatar, el què suposa deixar de vendre unes 100.000 tones a l'any.