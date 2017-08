Quins són els col·lectius nord-americans d’ultradreta?

Els Estats Units van viure la manifestació més multitudinària de supremacistes blancs en anys el cap de setmana passat. Una demostració de força de la ultradreta, que està prenent una gran volada amb la presidència de Donald Trump. Convocats amb el lema “Unim la dreta”, grups radicals com el Ku Klux Klan i els neonazis van aplegar-se a la ciutat de Charlottesville (Virgínia) per protestar contra la retirada de l’estàtua del general Robert E. Lee.

Un dels grups més nombrosos dels que van concentrar-se dissabte són els anomenats alt-right (dreta alternativa), un moviment que diu que odia la correcció política i admira el president Trump. Els ideals del grup se centren en la preservació de la “civilització occidental”, la identitat blanca i els valors del liberalisme i la llibertat a expressar-se (o a ofendre). El seu terreny natural són les xarxes socials i internet, on han protagonitzat diverses polèmiques. Un dels seus principals ideòlegs, el comunicador Milo Yiannopoulos, ha sigut vetat en diverses universitats i té el seu compte de Twitter bloquejat per la xarxa social.

Els orígens del Ku Klux Klan (KKK) són més antics. La seva fundació data del 1865, després de la Guerra de Secessió, per part d’antics generals confederats partidaris de l’esclavitud. El KKK centra els seus atacs dialèctics i físics contra la comunitat afroamericana, els jueus, els immigrants i, més recentment, el col·lectiu LGTB. Actualment centren els seus esforços a evitar que aquests grups aconsegueixin els mateixos drets civils que la resta de nord-americans. Es defineixen a si mateixos com a “patriotes blancs” i s’estima que són entre 5.000 i 8.000 a tot el país, amb especial presència al sud dels Estats Units.

L’estètica skinhead i els vestits i objectes de l’Alemanya nazi són els principals trets característics dels neonazis. Prenen com a model ideològic les teories racistes d’Adolf Hitler i hi afegeixen l’ultranacionalisme nord-americà. El principal blanc dels seus atacs i insults són els jueus i tenen una gran presència a l’estat de Virgínia, on es van produir els altercats dissabte. A diferència d’Alemanya, els grups neonazis no estan prohibits als EUA i sovint justifiquen les seves declaracions racistes amb la primera esmena de la Constitució dels EUA, que fa referència a la llibertat d’expressió i de reunió. En els últims anys, el seu nombre i presència als mitjans de comunicació ha anat augmentant.

Més enllà d’aquests tres grups predominants, les protestes de Charlottesville van tenir el suport d’organitzacions del sud partidàries de la confederació (el bàndol perdedor de la Guerra de Successió), de militants radicals del Partit Republicà, de simpatitzants del president Trump i d’altres grups antiimmigració, racistes, supremacistes blancs i conservadors.